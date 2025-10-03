Βρετανία: Για το φρικιαστικό έγκλημα ποινή φυλάκισης 20 ετών

Στον 27χρονο που ξυλοκόπησε θανάσιμα το 14 ημερών βρέφος του

03 Οκτ. 2025 21:42
Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 20 ετών για τη δολοφονία του μόλις 14 ημερών βρέφους του. Μιλάμε για τον πατέρα που καταδικάστηκε στη Βρετανία, με το μωρό να έχει υποστεί τραύματα τόσο σοβαρά που έμοιαζε σαν να «έχει πέσει από πολυόροφο κτίριο».

Ο 27χρονος Ντάνιελ Γκάντερ προκάλεσε καταστροφικές βλάβες στο κεφάλι, το λαιμό, τα πόδια και το σαγόνι του 14 ημερών βρέφρους του, Μπρέντον Στάντον, στο νοσοκομείο Yeovil District Hospital στο Σόμερσετ στις 5 Μαρτίου του περασμένου έτους.

Το βρέφος είχε γεννηθεί πρόωρα και βρισκόταν σε θερμοκοιτίδα, όπου τον ανακάλυψαν οι υπάλληλοι του νοσοκομείου. Παρά τις προσπάθειές τους, δεν κατάφεραν να το σώσουν.

Ο 27χρονος και η μητέρα του βρέφους, Σόφι Στάντον, συνελήφθησαν λίγο αργότερα.

Από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στη σορό του βρέφους διαπιστώθηκαν τραύματα που χαρακτηρίστηκαν «παρόμοια με αυτά που θα προκαλούσε μια πτώση από πολυώροφο κτίριο», αναφέρει η Daily Mail.

To βρέφος είχε υποστεί πολλαπλά τραύματα στο μέτωπο και το πρόσωπο, το πηγούνι, τη μύτη, τα μάτια και τα μάγουλα, στο κρανίο, το λαιμό, τον κορμό, το αριστερό χέρι, τα πόδια και τα πέλματα – κατάγματα που προκλήθηκαν από στρίψιμο και τράβηγμα – και διαπιστώθηκε πως υπέστη μεγάλη εσωτερική αιμορραγία. Επίσης, το κρανίο του ήταν συντριμμένο και ο λαιμός του σπασμένος.

Ο δικαστής που χειρίστηκε την υπόθεση έκριναν ότι η δολοφονία ήταν «υπερβολικά βίαιη», σε βαθμό που δεν θα μπορούσε να μην είναι προμελετημένη.

«Ήταν τόσο μικροσκοπικός, αλλά τόσο όμορφος, ήταν απλά τέλειος», ανέφερε στη δήλωσή του ο πατέρας του 27χρονου, συντετριμμένος από τον θάνατο του εγγονού του.
