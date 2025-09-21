Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν και επίσημα την Παλαιστίνη ως κράτος!

Ιστορική μέρα για το κράτος της Παλαιστίνης. Καναδάς, Αυστραλία και Βρετανία αναγνώρισαν και επίσημα την Παλαιστίνη ως κράτος. Πρόκειται για τις πρώτες χώρες της G-7 που αναγνωρίζουν επισήμως το παλαιστινιακό κράτος.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι έκανε την αρχή δηλώνοντας: «Ο Καναδάς αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρει τη συνεργασία του για την οικοδόμηση ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το κράτος του Ισραήλ».

Αμέσως μετά και η Βρετανία, ανακοίνωσε την επίσημη αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. «Σήμερα, για να αναζωπυρώσουμε την ελπίδα για ειρήνη μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών και για μια λύση δύο κρατών, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε σε διάγγελμα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Στάρμερ.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, προχώρησε στην επίσημη αναγνώριση, η οποία τέθηκε σε ισχύ από την Κυριακή. Η αναγνώριση έχει ως στόχο να δώσει νέα ώθηση σε μια λύση δύο κρατών στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και της απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων.

Στο άκουσμα την επίσημης αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης από Καναδά, Αυστραλία και Βρετανία, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα αντιταχθεί σε κάθε τέτοιου είδους απόπειρα, η οποία όπως τόνισε, «απειλεί την ύπαρξή μας».

Σημειώνεται ότι, ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του, χαρακτήρισε αυτή την εξέλιξη «παράλογη ανταμοιβή στην τρομοκρατία». «Θα πρέπει να πολεμήσουμε στον ΟΗΕ και σε κάθε άλλο πεδίο απέναντι στη ψευδή προπαγάνδα που μας στοχοποιεί», είπε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας πως η διεθνής κοινότητα θα ακούσει τις θέσεις του Ισραήλ τις επόμενες ημέρες.

