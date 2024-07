Βρετανία: Καταποντίζονται οι Συντηρητικοί του Σούνακ μετά την νίκη του Στάρμερ ΒΙΝΤΕΟ

Στην εξουσία επέστρεψαν μετά από 14 χρόνια οι Εργατικοί του σερ Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία.

Λίγο πριν τις 7 το πρωί της Παρασκευής πέρασαν το όριο των 326 εδρών για να σχηματίσουν αυτοδύναμη κυβέρνηση, με τα αποτελέσματα των εκλογών να επιβεβαιώνουν το exit poll που ανακοινώθηκε λίγο μετά το κλείσιμο της κάλπης και ανανεώθηκε τα ξημερώματα.

Όπως ανακοινώθηκε ο Ρίσι Σούνακ θα κάνει δήλωση έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ στις 12:30 (ώρα Ελλάδος) πριν να μεταβεί στο παλάτι του Μπάκιγχαμ για να υποβάλει την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο.

Αμέσως μετά στο παλάτι θα βρεθεί ο ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ για να πάρει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και να φωτογραφηθεί σε χειραψία με τον βρετανό μονάρχη ως επισφράγιση του εκλογικού αποτελέσματος. Από εκεί θα μεταβεί στο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ για να κάνει την πρώτη του δήλωση ως πρωθυπουργός περίπου στις 14:20.

«Τα καταφέραμε. Παλέψατε γι’ αυτό και τώρα έφτασε η στιγμή της νίκης. Η αλλαγή ξεκινά τώρα. Όλοι νιώθουν ανακουφισμένοι που έφυγε ένα βάρος από πάνω μας, ένα βάρος έφυγε από το μεγάλο αυτό έθνος» είπε ο Στάρμερ στην πρώτη νικητήρια ομιλία του.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί τώρα να κοιτάει μπροστά. Το φως της ελπίδας γίνεται όλο και πιο δυνατό λάμποντας για μια χώρα που έχει μετά από 14 χρόνια την ελπίδα να πάρει πίσω το μέλλον της» συνέχισε ο Στάρμερ.

Όπως τόνισε η εντολή που πήρε από τον βρετανικό λαό είναι «εντολή μεγάλης ευθύνης». «Οι εκλογικές νίκες δεν έρχονται ουρανοκατέβατα, κερδίζονται μετά από σκληρούς αγώνες».

«Δεν σας υπόσχομαι ότι θα είναι εύκολα αλλά όταν τα πράγματα δυσκολέψουν – και αυτό θα συμβεί – να θυμάστε τη σημερινή βραδιά» έστειλε το μήνυμα ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Ο Στάρμερ ήδη ετοιμάζει τις «βαλίτσες» του για το νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, την πρωθυπουργική κατοικία, καθώς όσο περνούν οι ώρες και συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων, επιβεβαιώνονται πανηγυρικά τα αποτελέσματα των exit polls- κάτι που αναγνώρισε δημοσίως και ο Ρίσι Σούνακ, ο οποίος κάλεσε τηλεφωνικά τον διάδοχό του στον πρωθυπουργικό θώκο, Κιρ Στάρμερ, για να τον συγχαρεί.

Οι Εργατικοί πετυχαίνουν μια ιστορική νίκη επιστρέφοντας στην εξουσία μετά από 14 χρόνια Συντηρητικών κυβερνήσεων. Μεγαλύτερη και από αυτή του Τόνι Μπλερ, το μακρινό 1997, καθώς μετά από πέντε συντηρητικούς πρωθυπουργούς, το Brexit, τη λιτότητα, την κρίση της αγοραστικής δύναμης και την επιδείνωση του δημόσιου συστήματος υγείας, οι Συντηρητικοί υπέστησαν μια τεράστια, χαωτική ήττα, αντιμετωπίζοντας τη δυσαρέσκειά του βρετανικού λαού.

Από τη μέχρι στιγμής καταμέτρηση των ψήφων προκύπτει ότι

– οι Εργατικοί έχουν κερδίσει 410 έδρες, 209 έδρες περισσότερες από τις τελευταίες εκλογές,

– οι Συντηρητικοί 119 και χάνουν 248 έδρες σε σχέση με τις τελευταίες εκλογές

– οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες 71 (στην καλύτερη εκλογική επίδοση της ιστορίας τους),

– 9 το Εθνικό Κόμμα Σκωτίας

– 7 το Σιν Φέιν

– 6 οι ανεξάρτητοι

– 5 το κόμμα DUP

– 4 το Μεταρρυθμιστικό Κόμμα του Φάρατζ

– 4 οι Πράσινοι

– 4 το Plaid Cymru

– 2 το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα

– και από 1 έδρα το κόμμα Alliance, το κόμμα Ulster Unionist και το κόμμα Traditional Unionist Voice

Και ενώ στις τάξεις των Εργατικών επικρατεί ενθουσιασμός, σε αυτές των Συντηρητικών έχουν αρχίσει ήδη οι διαμάχες με πρώην, πλέον, υπουργούς, να επιρρίπτουν τις ευθύνες σε συναδέλφους τους, ή ακόμα και στον Σούνακ, ο οποίος τουλάχιστον κατάφερε να κρατήσει την έδρα του. Αυτό, σε αντίθεση με τον πρώην υπουργό Άμυνας της Βρετανίας, Γκραντ Σαπς, ο οποίος απέτυχε να επανεκλεγεί. Ο Σαπς, αποδίδει την ήττα στο γεγονός ότι «εξαντλήσαμε την υπομονή των παραδοσιακών Συντηρητικών ψηφοφόρων με την τάση μας να δημιουργούμε μια ατέλειωτη πολιτική σαπουνόπερα από εσωτερικές διαμάχες και διαιρέσεις, οι οποίες έχουν γίνει όλο και πιο επίμονες. Σήμερα, οι ψηφοφόροι ήταν απλά: “Αν δεν μπορείτε να συμφωνήσετε μεταξύ σας, τότε δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε να σας ψηφίσουμε”. Ξεχάσαμε έναν θεμελιώδη κανόνα της πολιτικής, ότι οι άνθρωποι δεν ψηφίζουν διχασμένα κόμματα».

Τώρα, οι αναλυτές αναφέρουν ότι η κυβέρνηση του Στάρμερ, ο οποίος καταγράφει βαριές απώλειες μόνο στις περιοχές που υπάρχουν πολλοί μουσουλμάνοι μετανάστες (λόγω της στάσης που κράτησε το κόμμα απέναντι στο θέμα της Παλαιστίνης και στη μεταναστευτική πολιτική), είναι έτοιμη να κυβερνήσει με «δεξιά φιλοσοφία». Σε πρώτη φάση, με την οικονομία να μοιάζει να βρίσκεται σε «βαλτώδη νερά», η νέα κυβέρνηση αναμένεται να αναγκαστεί να κάνει περικοπές δαπανών αξίας 10 έως 20 δισεκατομμυρίων λιρών σε μη προστατευμένα τμήματα και εξετάζουν ελλείψεις σε βασικούς τομείς. όπως οι επισκευές στα νοσοκομεία στο πλαίσιο του NHS [Εθνική Υπηρεσία Υγείας].

Σύμφωνα με το protothema, παράπλευρη απώλεια της μεγάλης ήττας των Συντηρητικών ήταν η εκλογική επίδοση και για αρκετούς από τους υπουργούς της κυβέρνησης Σούνακ με 11 εξ αυτών να μην επανεκλέγονται ενώ εκτός της νέας Βουλής θα βρεθεί και η πρώην πρωθυπουργός Λιζ Τρας η οποία έχασε την επανεκλογή της για 630 ψήφους.

Όπως καταγράφει το Sky News οι ψηφοφόροι «μαύρισαν» τους

Γκραντ Σαπς – υπουργός Άμυνας

Σάιμον Χαρτ – υφυπουργός Οικονομικών

Γκίλιαν Κίγκαν – υπουργός Παιδείας

Άλεξ Τσολκ – υπουργός Δικαιοσύνης

Πένι Μόρντοντ – πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων

Λούσι Φρέιζερ – υπουργός Πολιτισμού

Τζόνι Μέρσερ – υπουργός για θέματα Βετεράνων

Μισελ Ντόλεναν – υπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας

Ντέιβιντ Ντέιβις – υπουργός Ουαλίας

Βικτόρια Πρέντις – γενικός εισαγγελέας

Μαρκ Χάρπερ – υπουργός Μεταφορών

Για δύσκολη βραδιά όσον αφορά τους Συντηρητικούς έκανε λόγο ο Ρίσι Σούνακ στην πρώτη δήλωσή του μετά τα καταστροφικά για το κόμμα του αποτελέσμα των εκλογών της Πέμπτης στη Βρετανία.

«Το κόμμα των Εργατικών κέρδισε τις εκλογές» παραδέχθηκε ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας προσθέτοντας ότι κάλεσε τον σερ Κιρ Στάρμερ για να τον συγχαρεί.

«Θα πάω τώρα στο Λονδίνο όπου θα τοποθετηθώ αναλυτικότερα για τα αποτελέσματα των εκλογών πριν να εγκαταλείψω τη θέση του πρωθυπουργού για την οποία έδωσα τα πάντα» πρόσθεσε ο κ. Σούνακ.

🇬🇧 YouTuber Niko Omilana holds the letter ‘L’ during Rishi Sunak’s speech after he holds a seat in Parliament.

The camera tries moving Niko out of frame. pic.twitter.com/qh5U5nuZQ7

— Censored Men (@CensoredMen) July 5, 2024