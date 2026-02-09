Βρετανία: Μάχη επιβίωσης του Στάρμερ μετά την παραίτηση του ΜακΣουίνι

Ο Κιρ Στάρμερ εισέρχεται στην πιο κρίσιμη εβδομάδα της πρωθυπουργίας του, ελπίζοντας ότι η παραίτηση του προσωπάρχη του, Μόργκαν ΜακΣουίνι, θα αποδειχθεί αρκετή για να διασώσει τη θέση του.

Τα σενάρια διαδοχής ήδη εξυφαίνονται στο παρασκήνιο με τον φάκελο Μάντελσον να παραμένει ανοιχτός και την απειλή καταστροφικών εκλογικών απωλειών να διαφαίνεται στον ορίζοντα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός καλείται πλέον να διαχειριστεί πολλαπλές κρίσεις, με την προσοχή του να στρέφεται πρωτίστως στο εσωτερικό του κόμματός του. Στην αποψινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας των Εργατικών, αναμένεται να ζητήσει πίστωση χρόνου για να διορθώσει την κατάσταση.

Στην Ντάουνινγκ Στριτ έχει σημάνει συναγερμός τη στιγμή που οι Συντηρητικοί ετοιμάζονται να εκμεταλλευτούν την κρίση, θέτοντας ερωτήματα για το πώς ο Μάντελσον έλαβε αποζημίωση 55.000 λιρών παρά την αποπομπή του, αλλά και για το πώς ο Στάρμερ μπορεί να παραμένει στη θέση του όταν ο προσωπάρχης του παραιτήθηκε για συμβουλές που έδωσε σχετικά με τον ίδιο διορισμό.

Τα ορόσημα που θα κρίνουν την τύχη του πρωθυπουργού είναι οι επαναληπτικές εκλογές στις 26 Φεβρουαρίου και οι τοπικές και περιφερειακές εκλογές της 7ης Μαΐου. Ωστόσο, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι η θέση του είναι ήδη εξαιρετικά επισφαλής. Μέλη της κυβέρνησής του παραδέχονται ότι ο Στάρμερ είναι αποδυναμωμένος, με ορισμένους συμβούλους να προβλέπουν ακόμη και την αποχώρησή του μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Η πιο άμεση απειλή προέρχεται από το ενδεχόμενο υπουργοί να του ζητήσουν να παραιτηθεί ή από τη συγκέντρωση των απαιτούμενων 80 υπογραφών για την εκκίνηση διαδικασίας εκλογής νέου αρχηγού.

Προς το παρόν, δημόσια έκκληση για παραίτηση έχουν απευθύνει μόνο βουλευτές της αριστερής πτέρυγας του Εργατικού Κόμματος, όμως αν η δυσαρέσκεια επεκταθεί στην κεντροαριστερή πτέρυγα, οι εξελίξεις μπορεί να είναι ραγδαίες.

