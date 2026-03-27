Οι Βρετανοί που θα επιλέξουν την Τουρκία και την Κύπρο πρέπει να αποφεύγουν ορισμένες περιοχές εξαιτίας του πολέμου

Βρετανία: Οδηγίες σε υπηκόους για αποφυγή ταξιδιών, αναφορά και στην Ελλάδα
27 Μαρ. 2026 10:53
Pelop News

Την ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται το Υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας προειδοποιεί τους υπηκόους της που θα αποφασίσουν να επισκεφτούν την Τουρκία και την Κύπρο να αποφύγουν ορισμένες απαγορευμένες ζώνες. Αναφορά και στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη Mirror, οι Βρετανοί που θα επιλέξουν την Τουρκία και την Κύπρο πρέπει να αποφεύγουν ορισμένες περιοχές εξαιτίας του πολέμου, ενώ γίνεται ξεχωριστή μνεία στην Ελλάδα με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών.

Στο ίδιο άρθρο σημειώνεται πως οι χώρες ανατολικά της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Κύπρου έχουν επίσης βυθιστεί σε συγκρούσεις μετά τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν πριν από έναν μήνα. Το Ιράν απάντησε πλήττοντας στόχους στην περιοχή, οδηγώντας τη Μέση Ανατολή σε μια γενικευμένη σύγκρουση.

Ελλάδα – Απαγορευμένες ζώνες

Το ΥΠΕΞ ενημέρωσε την ανακοίνωση για την Ελλάδα σχετικά με την αφαίρεση προηγούμενων πληροφοριών για μαζικές διαδηλώσεις στις 28 Φεβρουαρίου.

Κύπρος – Απαγορευμένες ζώνες

Το FCDO προειδοποιεί ότι «δεν μπορούν να αποκλειστούν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κύπρο» και συγκεκριμένη περιοχή ενδέχεται να αποτελέσει στόχο. Στην αρχή του πολέμου, η βάση Ακρωτήρι δέχτηκε επίθεση από drone.

Οι Βρετανοί που ζουν στις βάσεις θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες της διοίκησης της βάσης, ενώ όσοι βρίσκονται στην Κυπριακή Δημοκρατία να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Η κλιμάκωση στην περιοχή αυξάνει τους κινδύνους ασφαλείας και προκαλεί διακοπές στα ταξίδια.

Τουρκία – Απαγορευμένες ζώνες

Σύνορα Τουρκίας–Συρίας: Το βρετανικό ΥΠΕΞ συνιστά να αποφεύγεται οποιοδήποτε ταξίδι εντός 10 χλμ. από τα σύνορα. «Οι συγκρούσεις στη Συρία συνεχίζονται σε περιοχές κοντά στα τουρκικά σύνορα και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος τρομοκρατίας στην περιοχή», αναφέρει. Οι δρόμοι στην επαρχία Χατάι προς τα σύνορα ενδέχεται να κλείνουν ξαφνικά λόγω της σύγκρουσης.

Επαρχία Χακαρί, νοτιοανατολική Τουρκία: Το ΥΠΕΞ σημειώνει ότι απαιτείται άδεια από το τοπικό γραφείο του κυβερνήτη για επίσκεψη σε περιοχές κοντά στα σύνορα με Ιράκ και Ιράν. «Αν επισκέπτεστε με ταξιδιωτικό πρακτορείο ή γκρουπ, επιβεβαιώστε μαζί τους αν χρειάζεστε ξεχωριστή άδεια» σημειώνει.

Όρος Αραράτ, ανατολική Τουρκία: Η περιοχή είναι στρατιωτική ζώνη και απαιτείται άδεια από το γραφείο της κυβέρνησης Dogubayazıt και καταβολή τέλους.

