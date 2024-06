Βρετανία: Περιπολικό παρέσυρε και τραυμάτισε αγελάδα ΒΙΝΤΕΟ

Τροχαίο με αγελάδα σε κεντρικό δρόμο του Λονδίνου στη Βρετανία, μοιάζει με ανέκδοτο όμως είναι πραγματικό γεγονός.

Το ιδιαίτερο αυτό τροχαίο, καταγράφηκε και κάμερα που δείχνει τη στιγμή που μια αγελάδα, που νωρίτερα είχε δραπετεύσει από τον χώρο όπου φυλασσόταν, να παρασύρεται από περιπολικό της αστυνομίας, σε δρόμο του δυτικού Λονδίνου στη Βρετανία.

Μάλιστα, όταν το όχημα εμβολίζει το ζώο και όταν αυτό καταφέρνει να σταθεί στα πόδια του, το περιπολικό βάζει ξανά μπρος και το χτυπά για δεύτερη φορά.

Οι χρήστες των social media έσπευσαν να καταδικάσουν την προφανή «κτηνωδία», όπως τη χαρακτήρισαν, της αστυνομίας και την επέκριναν που δεν ενήργησε πιο ανθρώπινα.

Έγραψε ένας χρήστης: «Πραγματικά, αυτό θα μπορούσε να είχε γίνει με ασφάλεια. Δεν υπάρχει λόγος να είναι τόσο βάναυσο».

«Αυτό είναι ντροπή, δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που μόλις είδα», σημείωσε ένας άλλος.

Η αστυνομία του Σάρεϊ δήλωσε ότι η αγελάδα, η οποία κυκλοφορούσε ελεύθερη το βράδυ της Παρασκευής (14.06.2024), προκάλεσε αναστάτωση στην κυκλοφορία της περιοχής.

Police try to stop an escaped cow by ramming it with their car in Feltham, West London pic.twitter.com/kRTnGRr5SH

— UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) June 15, 2024