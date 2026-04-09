Η Βρετανία επέλεξε αυτή τη φορά να μη μιλήσει με υπαινιγμούς. Με μια δημόσια και ασυνήθιστα άμεση προειδοποίηση προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, το Λονδίνο αποκάλυψε ότι παρακολουθούσε επί έναν μήνα ρωσικά υποβρύχια και ειδικά σκάφη κοντά σε κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές στον βόρειο Ατλαντικό, ξεκαθαρίζοντας πως οποιαδήποτε απόπειρα πρόκλησης ζημιάς σε καλώδια ή αγωγούς δεν θα γίνει ανεκτή.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε από την Ντάουνινγκ Στριτ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με τη Νορβηγία και άλλους συμμάχους, ανταποκρίθηκε τις τελευταίες εβδομάδες σε αυξημένη ρωσική δραστηριότητα στον Ατλαντικό, βόρεια του Ηνωμένου Βασιλείου. Η επιχείρηση, όπως είπε, έγινε ενώ μεγάλο μέρος της διεθνούς προσοχής ήταν στραμμένο στην κρίση στη Μέση Ανατολή.

Το μήνυμα προς το Κρεμλίνο

Η πιο ηχηρή φράση ήρθε όταν ο Χίλι απευθύνθηκε ουσιαστικά ευθέως στη Μόσχα: η Βρετανία, είπε, βλέπει τη ρωσική δραστηριότητα πάνω από τα καλώδια και τους αγωγούς της και θεωρεί ότι κάθε πιθανή ενέργεια εναντίον αυτών των υποδομών θα έχει σοβαρές συνέπειες. Ήταν μια δήλωση που ξεπέρασε τα όρια μιας συνηθισμένης ενημέρωσης και έμοιαζε περισσότερο με δημόσιο σήμα αποτροπής.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τα βρετανικά και συμμαχικά μέσα παρακολουθούσαν για περίπου έναν μήνα τα ρωσικά σκάφη, προτού αυτά αποχωρήσουν, χωρίς να καταγραφεί ζημιά σε υποθαλάσσια καλώδια ή αγωγούς. Ο Χίλι δεν έδωσε στη δημοσιότητα την ακριβή περιοχή της επιχείρησης, ούτε ποιες ακριβώς υποδομές βρέθηκαν στο επίκεντρο της κινητοποίησης, σημειώνοντας πάντως ότι η δραστηριότητα δεν εκδηλώθηκε εντός βρετανικών χωρικών υδάτων.

Τι εντοπίστηκε στον βόρειο Ατλαντικό

Το Reuters μετέδωσε ότι μεταξύ των ρωσικών μέσων που παρακολουθήθηκαν περιλαμβάνονταν ένα υποβρύχιο κλάσης Akula και δύο εξειδικευμένα σκάφη που συνδέονται με τη ρωσική Διεύθυνση Βαθέων Θαλασσών, γνωστή ως GUGI. Πρόκειται για μονάδες που, λόγω των δυνατοτήτων τους, προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία όταν εμφανίζονται κοντά σε κρίσιμες ενεργειακές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα επειδή τα υποθαλάσσια καλώδια και οι αγωγοί θεωρούνται από τα πιο ευαίσθητα σημεία της ευρωπαϊκής και βρετανικής ασφάλειας. Από αυτά περνούν δεδομένα, επικοινωνίες και ενεργειακές ροές ζωτικής σημασίας, γι’ αυτό και κάθε ύποπτη κίνηση γύρω τους αντιμετωπίζεται πλέον ως ζήτημα στρατηγικής ασφάλειας και όχι απλώς ως ένα ακόμη επεισόδιο ναυτικής επιτήρησης. Η βρετανική στρατηγική ασφάλειας και αμυντική πολιτική των τελευταίων ετών δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία τέτοιων υποδομών απέναντι σε κρατικές απειλές.

Γιατί το Λονδίνο βγήκε τώρα μπροστά

Η απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να μιλήσει δημόσια για την επιχείρηση δεν ήταν τυχαία. Ήταν ένα διπλό μήνυμα: προς το εσωτερικό, ότι οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις παρακολουθούν και αντιδρούν, και προς τη Ρωσία, ότι οι κινήσεις της όχι μόνο εντοπίζονται αλλά και κατονομάζονται ανοιχτά. Ουσιαστικά, το Λονδίνο θέλησε να δείξει ότι στον νέο γεωπολιτικό χάρτη οι σκιώδεις επιχειρήσεις στον βυθό δεν θα περνούν πλέον σιωπηλά.

Πίσω από τη σκληρή διατύπωση βρίσκεται και μια ευρύτερη πραγματικότητα: η Δύση αντιμετωπίζει όλο και πιο σοβαρά τον κίνδυνο υβριδικών ενεργειών σε θάλασσα, ενέργεια και επικοινωνίες. Και όταν το μήνυμα διατυπώνεται τόσο καθαρά από το Λονδίνο, ο πραγματικός στόχος δεν είναι μόνο να καταγραφεί ένα περιστατικό, αλλά να καταστεί σαφές ότι η επόμενη κίνηση θα μπορούσε να πυροδοτήσει πολύ μεγαλύτερη κρίση.

