Βρετάνια: Σε ύψιστο «συναγερμό» μετά την επίθεση σε συναγωγή

Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού έχουν τεθεί τα τελευταία 24ωρα οι υπηρεσίες ασφαλείας της Βρετανίας υπό τον φόβο ότι η επίθεση στη συναγωγή του Μάντσεστερ ενδέχεται να ακολουθηθεί και από άλλες, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της δεύτερης επετείου από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε πολλά σημεία του Μάντσεστερ ιδιαίτερα εντός των εβραϊκών κοινοτήτων και γύρω από συναγωγές.

Ήδη από χθες, δόθηκε εντολή ανάπτυξης αστυνομικών δυνάμεων για την προστασία εβραϊκών χώρων λατρείας σε ολόκληρη τη χώρα με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να προειδοποιεί ότι ο «αντισημιτισμός αυξάνεται ξανά».

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, υποσχέθηκε περιπολίες «υψηλής ορατότητας» μέσα και έξω από τους εβραϊκούς χώρους λατρείας για να καθησυχάσει τις κοινότητες και να αποτρέψει περαιτέρω απειλές, ενώ αστυνομικές δυνάμεις και σε άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου προέβησαν σε παρόμοιες δεσμεύσεις.

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Guardian, «η MI5 και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία θα λειτουργούν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τις επόμενες εβδομάδες», καθώς παρακολουθούν τους κινδύνους περαιτέρω επιθέσεων ενόψει της δεύτερης επετείου των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου.

Μια αναθεώρηση του συνολικού επιπέδου τρομοκρατικής απειλής από το Κοινό Κέντρο Ανάλυσης Τρομοκρατίας, το οποίο εδρεύει εντός της MI5, συνήθως ακολουθεί μετά από ένα σοβαρό περιστατικό. Το επίπεδο βρίσκεται στο «σημαντικό», το τρίτο από τα πέντε επίπεδα, από τον Φεβρουάριο του 2022. Αυτό σημαίνει ότι «μια επίθεση είναι πιθανή». Η απόφαση για την αύξηση του επιπέδου απειλής θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα στοιχεία που θα προκύψουν τις επόμενες ημέρες από την έρευνα του τηλεφώνου του δράστη και άλλων ψηφιακών συσκευών καθώς και του διαδικτυακού του ιστορικού.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



