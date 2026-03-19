Βρετανία: Στα 27 τα κρούσματα μηνιγγίτιδας, σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση εμβολιασμού

Οι υγειονομικές αρχές ενισχύουν τα μέτρα αντιμετώπισης μετά τη νέα αύξηση των περιστατικών, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται επαφές φοιτητών και θαμώνων νυχτερινού κέντρου στο Κάντερμπουρι.

19 Μαρ. 2026 15:15
Pelop News

Σε 27 ανήλθαν τα κρούσματα βακτηριακής μηνιγγίτιδας στη Βρετανία, από 20 που είχαν καταγραφεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Αγγλίας. Από τα περιστατικά, 15 έχουν επιβεβαιωθεί και 12 εξετάζονται, ενώ η έξαρση της νόσου αποδίδεται στον μηνιγγιτιδόκοκκο. Παράλληλα, δύο νέοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) ανέφερε ότι συνεχίζεται η προληπτική χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής στους φοιτητές του Πανεπιστημίου του Κεντ, αλλά και σε όσους βρέθηκαν στο Club Chemistry στο Κάντερμπουρι το διάστημα από 5 έως 7 Μαρτίου.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη εκστρατεία εμβολιασμού κατά της μηνιγγίτιδας Β στην πανεπιστημιούπολη του Κεντ. Η UKHSA διευκρίνισε ότι η επιχείρηση αυτή μπορεί να διευρυνθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος έχει κάνει λόγο για μια «πρωτοφανή» επιδημία, αναμένεται να επισκεφθεί εντός της ημέρας κέντρο εμβολιασμού στην περιοχή. Όπως έχει επισημάνει, η πλειονότητα των κρουσμάτων φαίνεται να συνδέεται με το Club Chemistry, σημείο που συχνάζουν φοιτητές του πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 2.000 άτομα είχαν βρεθεί στο συγκεκριμένο κλαμπ κατά τη διάρκεια των τριών ημερών που βρίσκονται στο επίκεντρο της επιδημιολογικής έρευνας στις αρχές Μαρτίου.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κάλεσε όσους βρέθηκαν στον χώρο να έρθουν σε επαφή με τις αρχές, ώστε να ξεκινήσει έγκαιρα η απαραίτητη αντιβιοτική θεραπεία.

Μέχρι στιγμής, μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται μια 18χρονη μαθήτρια λυκείου και ένας 21χρονος φοιτητής του Πανεπιστημίου του Κεντ.

Η ανησυχία, πάντως, δεν περιορίζεται μόνο στη Βρετανία. Κρούσμα έχει καταγραφεί και στη Γαλλία, με το υπουργείο Υγείας της χώρας να επιβεβαιώνει ότι άτομο που είχε βρεθεί στο Πανεπιστήμιο του Κεντ νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

