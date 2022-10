Βρετανία: Στον βασιλιά Κάρολο για την ανάθεση της πρωθυπουργίας ο Ρίσι Σούνακ

Δεκτός θα γίνει σήμερα (25/10) από τον βασιλιά Κάρολο Γ’ ο Ρίσι Σούνακ, ο οποίος θα του αναθέσει και επισήμως τον σχηματισμό κυβέρνησης. Ο Σούνακ θα επιστρέψει στη Ντάουνινγκ Στριτ και θα εκφωνήσει ομιλία γύρω στις 11: 35 (13:35 ώρα Ελλάδας).

Η απερχόμενη Λιζ Τρας θα μιλήσει στους δημοσιογράφους έξω από την πρωθυπουργική κατοικία γύρω στις 10:15 τοπική ώρα (12:15 ώρα Ελλάδας) και στη συνέχεια θα πάει στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να συναντηθεί με τον βασιλιά Κάρολο.

Ο 42χρονος Ρίσι Σούνακ, πιστός ινδουιστής με καταγωγή από την Ινδία, θα είναι ο πρώτος έγχρωμος πρωθυπουργός της Βρετανίας και ο νεότερος ηγέτης της τη σύγχρονη εποχή. Η ανάδειξή του στην πρωθυπουργία συνέπεσε με το Ντιβάλι, την ινδουιστική γιορτή των φώτων, γεγονός που προκάλεσε ενθουσιασμό στους Ινδούς, με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι να δηλώνει πως ελπίζει οι σχέσεις των δύο χωρών να βελτιωθούν περαιτέρω.

Warmest congratulations @RishiSunak! As you become UK PM, I look forward to working closely together on global issues, and implementing Roadmap 2030. Special Diwali wishes to the 'living bridge' of UK Indians, as we transform our historic ties into a modern partnership.

— Narendra Modi (@narendramodi) October 24, 2022