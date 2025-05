Βρετανία: Τα 10α γενέθλια της πριγκίπισσας Σάρλοτ, το τρυφερό πορτρέτο δια χειρός Κέιτ Μίντλετον ΦΩΤΟ

Τα δέκατα γενέθλιά της γιόρτασε σήμερα (2 Μαΐου) η πριγκίπισσα Σάρλοτ, κόρη του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, με το Παλάτι του Κένσινγκτον να δίνει στη δημοσιότητα μια νέα φωτογραφία τραβηγμένη από την ίδια την μητέρα της.

Η Σάρλοτ ποζάρει με casual ντύσιμο και φόντο την εξοχή της Κάμπρια, χαμογελώντας πλατιά στον φακό, σε ένα στιγμιότυπο που συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση της δούκισσας να απαθανατίζει τις σημαντικές στιγμές των παιδιών της.

Happy 10th Birthday Princess Charlotte! ❤

📸 The Princess of Wales pic.twitter.com/GckTgYXN8Y

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 2, 2025