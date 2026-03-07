Βρετανία: Θέτει σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales

Στο Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζουν το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales για πιθανή ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή. Αυτό ανακοίνωσε το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας διευκρινίζοντας πως δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για τον απόπλου του, αλλά έχει τεθεί σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας.

Λονδίνο: Φοβερά και τρομερά επεισόδια έξω από τζαμί μεταξύ Ιρανών φιλοκαθεστωτικών και φιλομοναρχικών

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες έχει μειωθεί στο μισό ο χρόνος ετοιμότητας του. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που θα πάρει εντολή δράσης θα χρειαστεί πέντε ημέρες για να σηκώσει άγκυρες. Τα πληρώματα του έχουν επίσης ειδοποιηθεί για πιθανή άμεση κινητοποίηση.

Ενισχυμένη παρουσία στη Μέση Ανατολή

Όπως αναφέρει σε δήλωση του ο εκπρόσωπος του Υπουργείου από τον Ιανουάριο η Βρετανία έχει ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ άλλων έχει στείλει στην Κύπρο 400 επιπλέον άτομα και στην ευρύτερη περιοχή αεροσκάφη Typhoon, αεροσκάφη F-35, ενώ έχει εγκαταστήσει και συστήματα αεράμυνας.

🚨 ROYAL NAVY CARRIER ON STANDBY HMS Prince of Wales has been placed on 5 days’ notice to sail as tensions escalate across the Middle East. The UK’s flagship carrier is nearing the end of maintenance but can now be rapidly deployed if the government decides to send additional… pic.twitter.com/CkD0IqKR3U — Kiera Diss (@KieraDiss) March 7, 2026

«Το HMS Prince of Wales βρισκόταν πάντα σε πολύ υψηλή ετοιμότητα. Τώρα αυξάνουμε την ετοιμότητα του αεροπλανοφόρου, μειώνοντας τον χρόνο που χρειάζεται για να αποπλεύσει», τόνισε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Βρετανικού Υπουργείου ‘Αμυνας.

Από τα πιο σύγχρονα πολεμικά πλοία της Ευρώπης

Το Prince of Wales ένα από τα πιο σύγχρονα πολεμικά πλοία της Ευρώπης. Σύμφωνα με το Βρετανικό Υπουργείο ‘Αμυνας μαζί με το αδελφό του πλοίο το HMS Queen Elizabeth αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ναυτικής ισχύος του Ηνωμένου Βασιλείου για επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας. Έχει εκτόπισμα περίπου 65.000 τόνων και μήκος 280 μέτρων. Μεταφέρει αεροσκάφη F-35 και συνοδεύεται από μια σειρά άλλων σκαφών και ένα υποβρύχιο. Σταθμεύει στη ναυτική βάση το Πόρτσμουθ στην νότια Αγγλία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



