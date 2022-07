Βρετανία: Το τελευταίο «σόου» του Μπόρις Τζόνσον στη Βουλή – «Hasta la vista, baby» είπε και αποθεώθηκε

Η τελευταία παρουσία του Μπόρις Τζόνσον στην «Ώρα του πρωθυπουργού» στη Βουλή της Βρετανίας έμοιαζε πολύ με την… πρωθυπουργία του.

Με τη διαδικασία της διαδοχής του στο κόμμα των Συντηρητικών να είναι σε εξέλιξη, ο Μπόρις Τζόνσον εμφανίστηκε σήμερα (20.07.2022) στη Βουλή σε… πολύ καλή διάθεση, έδωσε συμβουλές στον διάδοχό του και αναφώνησε πως… έτσι είναι η ζωή!

Οι βουλευτές των Τόρις, αν και πολλοί τον εξώθησαν στην παραίτηση, τον χειροκρότησαν θερμά. Εκτός από μια: την προκάτοχό του, Τερέζα Μέι. Η πρώην πρωθυπουργός φαίνεται ότι δεν έχει ξεχάσει ποιός ευθύνεται για τη δική της πτώση…

«Βοηθήσαμε, βοήθησα, να βγάλουμε αυτήν την χώρα από την πανδημία και να συμβάλουμε στην διάσωση μίας άλλης χώρας από τον βαρβαρισμό. Και, ειλικρινά, αυτά είναι αρκετά για την πορεία. Αποστολή εξετελέσθη σε μεγάλο βαθμό», είπε.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους εδώ και hasta la vista, baby», είπε ο Μπόρις Τζόνσον, εν μέσω αποθέωσης!

Δείτε το βίντεο

Δείτε και την αντίδραση της Τερέζα Μέι

Watch as former PM @Theresa_May refuses to join every other Tory MP in applauding @BorisJohnson⁰⁰

The ex-prime minister also appeared reluctant to stand as Mr Johnson left the chamber after his final #PMQs https://t.co/hNy5pX7rA9 pic.twitter.com/Oq6ZGQ0Nte

— ITV News Politics (@ITVNewsPolitics) July 20, 2022