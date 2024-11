Βρετανία: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την υποβοηθούμενη ευθανασία ΒΙΝΤΕΟ

Πέρασε από τη Βουλή των Κοινοτήτων στη Βρετανία η ιστορική ψηφοφορία για την υποβοηθούμενη ευθανασία, με 330 ψήφους υπέρ και 275 κατά, σε μια συνεδρίαση που κράτησε πάνω από πέντε ώρες.

Ελβετία: Μια σαρκοφάγος για υποβοηθούμενη αυτοκτονία προκαλεί αντιδράσεις – Οι χώρες της Ευρώπης που επιτρέπουν την ευθανασία

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, είναι μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για την χώρα. Πάντως, εκκρεμεί ακόμη η κοινοβουλευτική διαδικασία, ώστε να γίνει νόμος του κράτους.

Ωστόσο, η υπερψήφιση δείχνει ότι η πλειοψηφία θέλει το νομοσχέδιο να περάσει. Ακολουθεί η φάση της αρμόδιας επιτροπής, όπου το νομοσχέδιο θα μελετηθεί πρόταση – πρόταση για να επιστρέψει προς ψηφοφορία.

Wow, powerful moment from @RachaelMaskell.

“My constituent was just 46 when she received a terminal diagnosis, she would qualify for an assisted death.

Now 54 and IN REMISSION she pleads that this bill doesn’t pass!”#AssistedDying #AssistedDyingBill pic.twitter.com/9LkujbgsXS

— Richard (@RedWallPleb) November 29, 2024