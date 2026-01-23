Βρετανία: «Υπόθεση Πελικό» με 49χρονο που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του για πάνω από 10 χρόνια

Βιασμός - ανήλικη
23 Ιαν. 2026 19:24
Pelop News

Ένοχος σε σχεδόν 50 κατηγορίες δήλωσε σήμερα (23.01.2026) ένας πρώην δημοτικός σύμβουλος στη Βρετανία, ο οποίος νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του για περισσότερα από 10 χρόνια.

Ο 49χρονος Φίλιπ Γιανγκ, δήλωσε ένοχος για 48 εγκλήματα που διέπραξε το διάστημα μεταξύ 2010 και 2023 σε βάρος της πρώην συζύγου του Τζόαν Γιανγκ, η οποία παραιτήθηκε του νόμιμου δικαιώματός της μη δημοσιοποίησης της ταυτότητάς της, σύμφωνα με τους εισαγγελείς της Βρετανίας.

Ο Γιανγκ παραδέχθηκε 11 κατηγορίες βιασμού, 11 κατηγορίες χορήγησης ουσίας με σκοπό τη νάρκωση και τη σεξουαλική συνεύρεση όπως και 11 κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης, κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο του Ουίντσεστερ, στη νότια Αγγλία.

Δήλωσε, επίσης, ένοχος σε 14 κατηγορίες για ηδονοβλεψία, μεταξύ άλλων μία κατηγορία βάσει της οποίας ο Γιανγκ βιντεοσκοπούσε την πρώην σύζυγό του, σε τουλάχιστον «200 περιπτώσεις», το διάστημα μεταξύ 2010 και 2024.

Επιπλέον, ο Γιανγκ παραδέχθηκε την ενοχή του πως δημοσίευσε άσεμνα άρθρα, δημοσιοποιώντας φωτογραφίες της σε τουλάχιστον «500 περιπτώσεις».

Άλλοι τέσσερις άνδρες δήλωσαν αθώοι σε κατηγορίες που σχετίζονται με μη συναινετική σεξουαλική δραστηριότητα με την Τζόαν Γιανγκ.

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον ερχόμενο Οκτώβριο.

