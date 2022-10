Βρετανικά ΜΜΕ για  Σούνακ: «Πολιτικό ρομπότ» με «ξύλινο λόγο»

Σκληρή η κριτική στον Ρίσι Σούνακ από τα ΜΜΕ της Βρετανίας. Ήταν «σαν να παρακολουθείς ένα πολιτικό ρομπότ», τόνισε το Sky News, σε ένα πρώτο σχόλιο της ομιλίας του 42χρονου που ετοιμάζεται να αναλάβει την πρωθυπουργία της χώρας.

Ο Ρίσι Σούνακ είναι ο τρίτος πρωθυπουργός μέσα σε δύο μήνες ο οποίος θα κληθεί να επαναφέρει μία ηρεμία στην πολιτική σκηνή της Βρετανίας. Ο νέος ηγέτης του Συντηρητικού κόμματος σε μία σύντομη για τα δεδομένα ομιλία ούτε δύο λεπτών, εμφανίστηκε «ενωτικός» και «ταπεινός», θέλοντας με αυτό τον τρόπο να στείλει ένα διαφορετικό μήνυμα, διαχωρίζοντας τη στάση του σε σχέση με τη Λιζ Τρας και κυρίως, τον Μπόρις Τζόνσον.

"There is no doubt we face a profound economic challenge." Rishi Sunak says he will make it his "utmost priority" to unite the party and country to build a "better, more prosperous future". Latest here: https://t.co/tsPCkvJxxD 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and pic.twitter.com/cK4ZrLvgJe — Sky News (@SkyNews) October 24, 2022

Υποδεχόμενα την ομιλία του Ρίσι Σουνάκ τα βρετανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ήταν γεμάτη από «αμηχανία» και «χωρίς χαρακτήρα». Μάλιστα, καυτηρίασαν ακόμα και το γεγονός ότι ο 42χρονος διάβαζε τα λόγια του από autoque. Αυτό φάνηκε και στο βίντεο, ενώ είχε και μία αμήχανη παύση μόλις ολοκλήρωσε την ομιλία του.

Rishi Sunak's first speech after being confirmed as new PM was over within 90 seconds – but he still had time for an incredibly awkward pause once he finished speaking pic.twitter.com/Unc8kbkm8m — The Mirror (@DailyMirror) October 24, 2022

Ρίσι Σούνακ: Πολιτικό ρομπότ

Από την πλευρά του, το Sky News, σχολιάζοντας την ομιλία του Ρίσι Σούνακ είπε ότι ήταν «σαν να παρακολουθείς ένα πολιτικό ρομπότ» και πρόσθεσε ότι αργά ή γρήγορα ο Σούνακ θα αναγκαστεί να βγει στο προσκήνιο της βρετανικής πολιτικής σκηνής.

Brexit 🇪🇺 Mr Sunak vowed to review 2,400 EU laws still on the statute book, and have initial recommendations for each one, within 100 days. The current Government has been pushing to rip up these rules, with a new bill to sunset these laws due for second reading in Parliament. pic.twitter.com/fDEPkeJlHL — The Mirror (@DailyMirror) October 24, 2022

Η «Daily Mirror», από τη πλευρά της, έγραψε: «Η πρώτη ομιλία του Ρίσι Σούνακ, αφού επιβεβαιώθηκε ότι θα γίνει ο νέος πρωθυπουργός, τελείωσε μέσα σε 90 δευτερόλεπτα – αλλά και πάλι βρήκε χρόνο για μία απίστευτα αμήχανη παύση, καθώς σταμάτησε να μιλά».

Την ίδια ώρα ο Guardian σχολίασε πως «αυτό μόλις και μετά βίας μετράει ως ομιλία. Ο λόγος του Σούνακ ήταν ξύλινος και το περιεχόμενο των λεγομένων του δεν κατάφερε να απομακρυνθεί από τα κλισέ».

Rishi Sunak makes first statement since winning race to be prime minister but will not take over at No 10 today – UK politics live https://t.co/8MSi6z1O0m — The Guardian (@guardian) October 24, 2022

Ρίσι Σούνακ: «Γλέντι» στο Twitter για τον πρωθυπουργό «ρομπότ»

Τα σχόλια στο Twitter «κέρασαν» φαρμάκι τον Ρίσι Σούνακ. Αρκετοί έσπευσαν μετά την ομιλία του να επικρίνουν τον τρόπο με τον οποίο μίλησε και να σταθούν στην προαναφερθείσα παύση που έκανε ο νέος επικεφαλής των Συντηρητικών.

Η Τζένιφερ Κάσιντι, που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, έγραψε: «Ο Ρίσι Σούνακ ήταν ρομποτικός στην πρώτη ομιλία του. Μάλλον θα χρειαστούμε ακόμα ένα μαρούλι» -σαφής αναφορά με το σχόλιο αυτό στη «μάχη» μεταξύ της Λιζ Τρας και ενός λαχανικού, σε ένα σκετς βρετανικής εφημερίδας.

Rishi Sunak acting also robotic in his first speech. Think we’ve going to need another lettuce. pic.twitter.com/mqzLJtTeKQ — Dr. Jennifer Cassidy (@OxfordDiplomat) October 24, 2022

«Ο Paul Waugh, πολιτικός αναλυτής και παρουσιαστής, έγραψε: «Γιατί ο Ρίσι Σούνακ δεν κοιτάζει στην κάμερα; Έχει μεταμοσχευθεί το ρομποτικό τσιπ της Τρας στον εγκέφαλό του;…»