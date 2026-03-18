Βρέθηκε ακίνητο για πάρκινγκ και στάση ΚΤΕΛ στον Ψαθόπυργο

18 Μαρ. 2026 18:31
Σημαντική εξέλιξη για τις υποδομές μετακίνησης στην ευρύτερη περιοχή του Ψαθοπύργου αναμένεται να απασχολήσει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Πατρέων, καθώς τίθεται προς συζήτηση η έγκριση απευθείας ανάθεσης μίσθωσης ακινήτου επιφάνειας 2.849,21 τ.μ., ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ, με στόχο την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Δήμου. Παράλληλα, το σώμα καλείται να εγκρίνει και την εξουσιοδότηση του δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες αξιοποίησης του χώρου.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί συνέχεια μιας μακράς αναζήτησης κατάλληλου ακινήτου στην περιοχή του Ψαθοπύργου, με βασικό στόχο τη δημιουργία οργανωμένης στάσης για το Υπεραστικό ΚΤΕΛ. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένος και στεγασμένος χώρος αναμονής για τους επιβάτες, γεγονός που δημιουργεί καθημερινά προβλήματα αλλά και σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια.

Από το 2021, ο Συμπαραστάτης του Πολίτη Γιώργος Τελώνης έχει ενισχύσει το αίτημα του Ψαθοπύργου και μετά από αυτοψίες που έγιναν, τόσο με τον πρόεδρο της κοινότητας Παναγιώτη Κολοκυθά, αλλά και με τον πρώην πρόεδρο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ανδρέα Μανωλόπουλο και στελέχη της Τροχαίας. Μετά από πάνω από 20 επιστολές και πιέσεις προς φορείς, τελικά βρέθηκε η χρυσή τομή για να παραχωρήσει η ΓΑΙΟΣΕ το ακίνητο για τη μετατροπή του σε χώρο στάθμευσης και στάσης λεωφορείων.

Σύμφωνα με τα όσα είχαν γίνει γνωστά από τη σχετική διαδικασία που είχε κινήσει ο Δήμος Πατρέων, το ζητούμενο ακίνητο θα έπρεπε να βρίσκεται μεταξύ της Παλαιάς Εθνικής Οδού και της οδού Αγαμέμνονος στον Ψαθόπυργο, με εμβαδόν που να κυμαίνεται από 2.500 έως 3.000 τετραγωνικά μέτρα. Επιπλέον, βασική προϋπόθεση ήταν η ύπαρξη επαρκών χώρων για τη στάθμευση τόσο λεωφορείων όσο και ΙΧ οχημάτων, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της στάσης.

Ο σχεδιασμός για τη δημιουργία της νέας στάσης δεν είναι αποκομμένος από τις ευρύτερες εξελίξεις στις μεταφορικές υποδομές της περιοχής. Αντιθέτως, εντάσσεται σε ένα συνολικό πλάνο αναβάθμισης των συγκοινωνιών, καθώς στον Ψαθόπυργο προβλέπεται η κατασκευή νέου σιδηροδρομικού σταθμού στο πλαίσιο της νέας γραμμής Αίγιο–Ρίο. Η διασύνδεση του σιδηροδρόμου με το δίκτυο των λεωφορείων αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη μετακίνηση των πολιτών, προσφέροντας περισσότερες επιλογές και βελτιώνοντας την προσβασιμότητα.

Με τη μίσθωση του ακινήτου από τη ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ, ανοίγει ο δρόμος για την άμεση υλοποίηση ενός έργου που θεωρείται κρίσιμο για την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής. Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς θα κριθεί αν η συγκεκριμένη επιλογή θα δώσει οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα και θα αποτελέσει τη βάση για έναν σύγχρονο κόμβο συνδυασμένων μεταφορών στην περιοχή.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:36 Ασφάλεια σπιτιού και προσωπική φροντίδα: δύο βασικοί παράγοντες για καλύτερη ποιότητα ζωής
19:30 Σπουδαία νίκη για τον Γ. Πλέα, μπήκε στη ζώνη μεταλλίων
19:26 Πάτρα: Τέλος η απεργία στα ταξί, δείτε τον λόγο
19:26 ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά αναβολή υποχρεωτικής τραπεζικής πληρωμής ενοικίων
19:23 Σλοβενία: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας της 32χρονης influencer
19:17 Αυτοί σφυρίζουν τους αγώνες της Παναχαϊκής και της Θύελλας
19:14 Φάμελλος: Επιδιώκουμε ενιαίο προοδευτικό μέτωπο, προτάσεις κατά της ακρίβειας
19:07 Νέο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, υπόσχεται εκδίκηση για τον θάνατο του Λαριτζανί
19:00 Θα τερματίσουμε τη μεταπολίτευση;
18:54 Αφθώδης Πυρετός: Οδηγίες του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για αγρότες και κτηνοτρόφους
18:48 20 ερωτοαπαντήσεις για την απαγόρευση καπνικών και αλκοόλ σε ανήλικους
18:40 Αν έλειπαν και τα μηχανάκια στην Πλατεία Πίνδου
18:31 Βρέθηκε ακίνητο για πάρκινγκ και στάση ΚΤΕΛ στον Ψαθόπυργο
18:24 Ηττα για τις Γυναίκες της ΝΕΠ από τον ΠΑΟΚ
18:16 Αυξημένη χρήση κοκαΐνης και ουσιών στα αστικά κέντρα της Ελλάδας – Στοιχεία από την έκθεση EUDA 2025
18:08 Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα κρίσιμα θέματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
18:00 Στη φυλακή ο 23χρονος για τη δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά
17:54 Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε το Χρηματιστήριο της Αθήνας
17:50 Θεσσαλονίκη: Γονείς πλήρωσαν 7.000 ευρώ για φθορές μαθητών σε σχολεία
17:42 Α2 Εθνική: Ξεχωρίζει η μάχη του ΑΟ Αιγιαλεών με τον Παμβοχαϊκό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
