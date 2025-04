Βρέθηκε η σορός και του τέταρτου Αμερικανού στρατιώτη στη Λιθουανία ΒΙΝΤΕΟ

Αμερικανοί και Λιθουανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν σήμερα (1/4) τον εντοπισμό της σορού και του τέταρτου Αμερικανού στρατιώτη, ο οποίος μαζί με άλλους τρεις αγνοούνταν στη Λιθουανία από την περασμένη εβδομάδα, όταν το όχημά τους βυθίστηκε σε έλος.

Οι άλλοι τρεις στρατιώτες βρέθηκαν νεκροί τη Δευτέρα, αφού οι διασώστες ανέσυραν το τεθωρακισμένο όχημα σε περιοχή στρατιωτικής εκπαίδευσης κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Three of the four US Army soldiers who went missing in Lithuania last week when their vehicle sunk in a peat bog have been found dead at the site, officials said. The soldiers disappeared during an exercise at the Pabrade training ground https://t.co/4VzFffvQsR pic.twitter.com/PgpRQpwQM5

«Ο στρατιώτης βρέθηκε μετά από έρευνα εκατοντάδων διασωστών από τον αμερικανικό στρατό, το αμερικανικό ναυτικό, τις λιθουανικές ένοπλες δυνάμεις, τις πολωνικές ένοπλες δυνάμεις, τις εσθονικές ένοπλες δυνάμεις και πολλά άλλα στοιχεία της λιθουανικής κυβέρνησης και πολιτικών υπηρεσιών», ανέφερε ο αμερικανικός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Στο θέμα αναφέρθηκε χθες, κατά την ενημέρωση στο Οβάλ Γραφείο και ο πρόεδρος Τραμπ…

Και οι τέσσερις στρατιώτες υπηρετούσαν στο Fort Stewart της Τζόρτζια, με τις ταυτότητές τους να μην έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμα.

Reporter: Have you had any updates on the us soldiers missing in Lithuania?

Trump: So three are no longer with us and one is unfortunately probably in the same category, but they haven’t declared that yet. It was a very heavy truck, like a toy, but I mean really heavy. That… pic.twitter.com/RRPdtWNfMk

— Acyn (@Acyn) March 31, 2025