Κουάλα Λουμπούρ: Εξερράγη αγωγός αερίου, φωτιά «μανιτάρι» ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε την Τρίτη 1/04/2025σε προάστιο της Μαλαισίας, κοντά στην Κουάλα Λουμπούρ, οδηγώντας τις αρχές στην εκκένωση γειτονικών κατοικιών.

Η πύρινη λαίλαπα εκδηλώθηκε στην περιοχή Πούτρα Χάιτς, στην κεντρική πολιτεία Σελανγκόρ, κοντά σε πρατήριο καυσίμων, και ήταν ορατή από χιλιόμετρα μακριά.

BREAKING: Massive gas pipeline fire in Putra Heights, Malaysia triggers a mushroom-shaped explosion, sparking evacuations near a residential area. pic.twitter.com/0SRWoKbgCF

Στο σημείο έσπευσαν δεκάδες πυροσβέστες. Ο διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Γουάν Μοχάμαντ Ραζάλι Γουάν Ισμαήλ, δήλωσε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από την έκρηξη αγωγού αερίου.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια και την έκταση των ζημιών.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι από την ένταση της έκρηξης οι πόρτες και τα παράθυρα των σπιτιών τους τραντάχτηκαν.

Video: House severely damaged from gas pipeline explosion and fire in Putra Heights, Malaysia.

https://t.co/rh68HCo3nG

— AZ Intel (@AZ_Intel_) April 1, 2025