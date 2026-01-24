Βριλήσσια: Καβγάς για δέμα κατέληξε σε παράσυρση υπαλλήλου των ΕΛΤΑ με αυτοκίνητο

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου έξω από υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια, όταν ένας άνδρας φέρεται να παρέσυρε με το αυτοκίνητό του γυναίκα υπάλληλο, μετά από έντονη διαφωνία για την παραλαβή δέματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας επισκέφθηκε το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ γύρω στις 9 το πρωί για να παραλάβει δέμα, ωστόσο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο προέκυψε έντονος καβγάς με την υπάλληλο. Η ένταση φέρεται να κλιμακώθηκε και η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε έξω από το κτίριο, επί της οδού Αναπαύσεως.

Εκεί, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο άνδρας φέρεται να παρέσυρε την υπάλληλο με το αυτοκίνητό του, προκαλώντας τον τραυματισμό της. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο δράστης συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και κρατείται στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.

