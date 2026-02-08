«Βροχή» μεταλλίων για τους κολυμβητές της ΝΕΠ στο ΟΑΚΑ – Φωτογραφίες

Εντυπωσιακό το ξεκίνημα των κολυμβητών-τριών της ΝΕΠ από το ξεκίνημα των αγώνων του Χειμερινού Πρωταθλήματος Νοτίου Ελλάδας ΠΠ- ΠΚ Α’-Β’ (Κ13-14) που διεξάγεται στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ το τριήμερο 6-8 Φεβρουαρίου 2026.

Συγκεκριμένα στην 1η αγωνιστική ενότητα η ΝΕΠ κατέκτησε δύο αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο και κατέλαβε ακόμα και τρεις 4ες θέσεις. Αναλυτικά: τα αργυρά μετάλλια κατέκτησαν η Βασιλική Ζαφειροπούλου (Παγκορασίδα Α΄) στα 800μ. ελ. με χρόνο 09:41.68 και ο Μάρκος Παπαδόπουλος (Παμπαίδας Α΄) στα 50μ. ελ. με χρόνο 26.08, ενώ το χάλκινο μετάλλιο ο Ανδρέας Κοτσαύτης (Παμπαίδας Α΄) στα 100μ.πετ. με χρόνο 01:01.79.

Τις 4ες θέσεις κατέλαβαν οι: Κωνσταντίνα Γκόργκου (Παγκορασίδα Α΄) στα 800μ. ελ. με χρόνο 09:51.19, Δήμητρα Κωνσταντάτου (Παγκορασίδα Α΄) στα 200μ. ύπτ. με 02:33.47 και η σκυτάλη 4Χ100 Μ.Ο. mixed Κ14 με τους/τις: Μάρκο Παπαδόπουλο, Δήμητρα Κωνσταντάτου, Ανδρέα Κοτσαύτη και Κωνσταντίνα Γκόργκου με χρόνο 04:35.74. Πολύ καλές εμφανίσεις και από τον Παναγιώτη Πασβαντίδη (Παμπαίδας Α΄) στα 200μ. ύπτ. με χρόνο 02:31.56 και 7η θέση, Γαρυφαλιά Κυριακή Μυλωνά (Παγκορασίδα Α΄) στο ίδιο αγώνισμα με χρόνο 02:40.35 και 9η θέση, Βικεντία Τσαγρή (Παγκορασίδα Β΄) στο ίδιο αγώνισμα, Δημήτρη Δατσέρη (Παμπαίδας Α΄) στα 100μ. πετ. και Αλέξανδρο Τρίγγο (Παμπαίδας Β΄) στα 1500μ. ελ.

Ατυχος στάθηκε ο Γιώργος Κοτσαύτης (Παμπαίδας Β΄) καθώς ακυρώθηκε στα 100μ. πετ.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ

Συνεχίστηκε και τη δεύτερη ημέρα των αγώνων του Χειμερινού Πρωταθλήματος Νοτίου Ελλάδας ΠΠ- ΠΚ Α&Β (Κ13-14) η εξαιρετική εμφάνιση των κολυμβητών-τριών της ΝΕΠ, με βελτίωση ατομικών χρόνων, καλές θέσεις, αλλά και με τη συγκομιδή άλλων 8 μεταλλίων (3 αργυρά και 5 χάλκινα), φτάνοντας μέχρι στιγμής τα 11 (5 αργυρά και 6 χάλκινα). Τα μετάλλια κατά τη 2η μέρα των αγώνων πήραν οι: 2 αργυρά μετάλλια η Δήμητρα Κωνσταντάτου (Παγκορασίδα Α΄) στα 50μ. και στα 100μ. ύπτ. με χρόνους 32.04 και 01:09.50 αντίστοιχα και η Βασιλική Ζαφειροπούλου (Παγκορασίδα Α΄) στα 1500μ. ελ. με χρόνο 18:24.28, 2 χάλκινα μετάλλια ο Μάρκος Παπαδόπουλος (Παμπαίδας Α΄) στα 50μ. και στα 100μ. ύπτ. με χρόνους 30.00 και 01:05.20 αντίστοιχα, 1 χάλκινο η Κωνσταντίνα Γκόργκου (Παγκορασίδα Α΄) στα 1500μ. ελ. με χρόνο 18:48.48 και από 1 στα ομαδικά αγωνίσματα: η σκυτάλη 4Χ100 ελ. ΠΚ-Α με τις Δήμητρα Κωνσταντάτου, Βασιλική Ζαφειροπούλου, Γαρυφαλιά Κυριακή Μυλωνά, Κωνσταντίνα Γκόργκου και χρόνο 04:18.71 και η 4Χ100 ελ. mixed Κ14 με τους/τις: Ανδρέα Κοτσαύτη, Κωνσταντίνα Γκόργκου, Δήμητρα Κωνσταντάτου, Μάρκο Παπαδόπουλο και χρόνο 04:02.92. Ακόμα είχαμε: 6η θέση στη σκυτάλη 4Χ100 ελ. ΠΠ-Α με τους Μάρκο Παπαδόπουλο, Δημήτρη Δατσέρη, Γιώργο Μοφρίδη, Ανδρέα Κοτσαύτη και χρόνο 04:04.53, 7η θέση για τη Γαρυφαλιά Κυριακή Μυλωνά (Παγκορασίδα Α΄) στα 100μ. ύπτ. με 01:14.86, ενώ είχαμε και βελτίωση ατομικών χρόνων για όλα τα παιδιά μας: στα 50μ. και στα 100μ. ύπτ. για Βικεντία Τσαγρή (Παγκορασίδα Β΄), Γαρυφαλιά Κυριακή Μυλωνά (Παγκορασίδα Α΄), Παναγιώτη Πασβαντίδη (Παμπαίδας Α΄), στα 200μ. ελ. για Γιώργο Μοφρίδη και Γιώργο Μπαϊλό (Παμπαίδες Α΄), στα 100μ. πρ. για Παναγιώτη Κάτση (Παμπαίδας Α΄), στα 50μ. πρ. για Γιώργο Κοτσαύτη (Παμπαίδας Β΄) και στα 800μ. ελ. για Αλέξανδρο Τρίγγο (Παμπαίδας Β΄).

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά μας για την προσπάθειά τους και την έως τώρα εμφάνισή τους και στην προπονήτριά τους Λίνα Μαστροπάσκουα. ΣΣήμερα είναι η τρίτη και τελευταία ημέρα των αγώνων.

