Βρυξέλλες: Ανδρουλάκης κατά της μείωσης κονδυλίων Συνοχής και ΚΑΠ – «Συνεχίζεται ο εμπαιγμός των αγροτών»

Στην προ-Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες, συμμετέχει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θέτοντας στο τραπέζι κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, την άμυνα και την αγροτική πολιτική.

Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπει μείωση των κονδυλίων για τη συνοχή και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, την ώρα που αυξάνονται οι δαπάνες για την άμυνα. Όπως τόνισε, η επιλογή αυτή εγκλωβίζει την Ευρώπη σε «επικίνδυνα ψευτοδιλήμματα», σε μια περίοδο κατά την οποία οι προκλήσεις και οι απειλές πολλαπλασιάζονται.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός της ευρωπαϊκής άμυνας πρέπει να γίνεται με ενιαία κριτήρια, είτε αφορά τις εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη και τη ρωσική απειλή, είτε τη νοτιοανατολική Μεσόγειο και τον ρόλο της Τουρκίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ενίσχυση της ασφάλειας δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος της κοινωνικής συνοχής και της αγροτικής παραγωγής.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε την ανάγκη δημιουργίας νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί ταυτόχρονα να στηρίζει την ανάπτυξη, το κοινωνικό κράτος, αλλά και την ασφάλεια και την άμυνα των ευρωπαϊκών λαών.

Αναφερόμενος στην κατάσταση των αγροτών, έκανε λόγο για συνεχιζόμενο «εμπαιγμό», σημειώνοντας ότι ο ΕΛΓΑ προχώρησε στην είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών από τους λογαριασμούς των αγροτών πριν ακόμη πιστωθούν οι βασικές ενισχύσεις, γεγονός που –όπως είπε– ανάγκασε την κυβέρνηση να επιχειρήσει εκ των υστέρων να διορθώσει την κατάσταση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υπενθύμισε ότι έχει καταθέσει στη Βουλή συγκεκριμένο πλαίσιο έξι σημείων για την αντιμετώπιση των αγροτικών προβλημάτων, τονίζοντας ότι κανείς δεν θέλει να περάσει τις γιορτές στα μπλόκα. Όπως υποστήριξε, οι προτάσεις αυτές δίνουν λύσεις τόσο για το άμεσο παρόν όσο και για τη μακροπρόθεσμη προοπτική της ελληνικής παραγωγής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



