Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τιμήθηκε η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, με εκδήλωση αφιερωμένη στον ρόλο της ελληνικής γλώσσας στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τη σύγχρονη εκπαίδευση.

Βρυξέλλες: Εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο για την Ελληνική Γλώσσα με πρωτοβουλία Μελέτη
05 Φεβ. 2026 14:08
Pelop News

Με επίκεντρο τη σημασία της ελληνικής γλώσσας στην ευρωπαϊκή παιδεία και τον πολιτισμό πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. Η πρωτοβουλία ανήκε στην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ελεονώρα Μελέτη, σε συνεργασία με τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέσβη Ιωάννη Βράιλα.

Η εκδήλωση αποτέλεσε την πρώτη επίσημη δράση για την ημέρα αυτή στους χώρους του Ευρωκοινοβουλίου και μεταδόθηκε ταυτόχρονα διαδικτυακά, δίνοντας τη δυνατότητα ευρύτερης παρακολούθησης.

Χαιρετισμούς απηύθυναν, μεταξύ άλλων, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Νεολαία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό Glenn Micallef, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO Γιώργος Κουμουτσάκος, οι οποίοι στάθηκαν στη διαχρονική συμβολή της ελληνικής γλώσσας στην ευρωπαϊκή σκέψη και εκπαίδευση.

Στη συνέχεια ακολούθησαν παρεμβάσεις εκπροσώπων της ακαδημαϊκής και πολιτιστικής κοινότητας, όπως ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κλασικών Σπουδών Ανδρέας Φουντουλάκης, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Cambridge Steven Hunt, η Ευγενία Μανωλίδου και η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Γάνδης Evelien Bracke. Οι τοποθετήσεις εστίασαν στη διαχρονική αλλά και σύγχρονη αξία της ελληνικής γλώσσας, ιδίως σε σχέση με την καλλιέργεια κριτικής σκέψης και τη θέση της σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ευρωβουλευτές από την Ελλάδα και άλλες χώρες, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό.

Η Ελεονώρα Μελέτη, κλείνοντας την εκδήλωση, επανέλαβε τη δέσμευσή της για τη συνέχιση αντίστοιχων πρωτοβουλιών στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, εκφράζοντας την πρόθεση η δράση αυτή να καθιερωθεί ως θεσμός τα επόμενα χρόνια.

