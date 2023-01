Βρυξέλλες: Επίθεση με μαχαίρι σε συρμό του μετρό κοντά στην Κομισιόν – Τρεις τραυματίες

Επίθεση με μαχαίρι έγινε σε συρμό του μετρό κοντά στην Κομισιόν, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο υπάρχουν τρεις τραυματίες.

Σύμφωνα με το Reuters, η αστυνομία του Βελγίου έκανε γνωστό ότι ένα άτομο συνελήφθη ενώ κατά το πρακτορείο από την επίθεση τραυματίστηκε ένα άτομο, αλλά η αστυνομία δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει στο Reuters αν είναι σοβαρά τραυματισμένο ή όχι.

Knife attack on the Brussels metro.

1 stabed, a lot of panick, slow police respons.#brussels #schuman #metro #knife #attack pic.twitter.com/7bbUE71asX

