Βρυξέλλες: Στο τραπέζι το μεταναστευτικό πριν από τη Σύνοδο Κορυφής – Ο Μητσοτάκης σε άτυπη συνάντηση ηγετών

Σε έντονο διπλωματικό και πολιτικό παρασκήνιο εξελίσσεται η σημερινή ημέρα στις Βρυξέλλες, λίγο πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, καθώς η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή επηρεάζει πλέον άμεσα τόσο τη συζήτηση για την οικονομία και την ενέργεια όσο και τις ευρωπαϊκές ανησυχίες για νέες μεταναστευτικές πιέσεις.

Πριν από την επίσημη έναρξη των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε άτυπη συνάντηση για το μεταναστευτικό, μαζί με άλλους ευρωπαίους ηγέτες και την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε μια προσπάθεια να διερευνηθούν κοινές γραμμές και πιο «καινοτόμες λύσεις» για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Η πρακτική τέτοιων άτυπων συναντήσεων πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ακολουθηθεί και σε προηγούμενες συνόδους με ιταλική πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, στη συγκεκριμένη συνάντηση συμμετείχαν 16 κράτη-μέλη, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στην προετοιμασία της Ευρώπης απέναντι σε ενδεχόμενη νέα αύξηση των ροών, σε μια συγκυρία όπου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει το προσφυγικό και μεταναστευτικό στο κέντρο των ευρωπαϊκών ισορροπιών.

Το ζήτημα αυτό έθεσε ανοιχτά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός κατά την άφιξή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι η τρέχουσα κρίση δεν πρέπει να οδηγήσει την Ευρώπη σε επανάληψη μιας κατάστασης όπως εκείνη του 2015. Όπως σημείωσε, η Ένωση οφείλει να είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο και να εκπέμψει καθαρό μήνυμα ότι θα προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα, χωρίς να επαναλάβει λάθη του παρελθόντος. Το μεταναστευτικό βρίσκεται άλλωστε επισήμως στην ατζέντα της σημερινής Συνόδου.

Παράλληλα, στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκαν και άλλες άτυπες επαφές πριν από την κύρια συνεδρίαση. Ανάμεσά τους ήταν και μια δεύτερη συνάντηση στα γραφεία της ιταλικής αντιπροσωπείας, με επίκεντρο την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, σε συνέχεια της σχετικής άτυπης ομάδας εργασίας που έχει ήδη συγκροτηθεί με πρωτοβουλία της Τζόρτζια Μελόνι, του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και του Βέλγου πρωθυπουργού Μπαρτ ντε Βέβερ.

Στις δηλώσεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε επίσης στις οικονομικές και ενεργειακές συνέπειες των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι οι επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και ενεργειακές υποδομές απειλούν να επιβαρύνουν περαιτέρω τις τιμές και να πιέσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτό ζήτησε να σταματήσουν τα χτυπήματα σε κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις και να υπάρξει συντονισμένη ευρωπαϊκή ετοιμότητα, σε περίπτωση που η κρίση αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια. Η συζήτηση για τις επιπτώσεις της έντασης στη Μέση Ανατολή στην ευρωπαϊκή οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί βασικό θέμα της σημερινής Συνόδου.

Ο πρωθυπουργός επανέφερε ακόμη το ζήτημα της ευρωπαϊκής αμοιβαίας συνδρομής, υποστηρίζοντας ότι η ΕΕ χρειάζεται μια πιο σταθερή και θεσμικά σαφή διαδικασία αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των κρατών-μελών σε περιπτώσεις επίθεσης ή μεγάλης κρίσης. Όπως ανέφερε, θα ζητήσει έναν πιο συγκεκριμένο οδικό χάρτη για το πώς η άτυπη μέχρι σήμερα ενεργοποίηση της σχετικής πρόβλεψης μπορεί να αποκτήσει πιο στέρεη μορφή στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας βρίσκεται επίσης στην κορυφή της ατζέντας του Συμβουλίου.

Έτσι, η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες δεν περιορίζεται στη βασική συνεδρίαση της Συνόδου, αλλά εκτείνεται και σε ένα ευρύτερο πλέγμα άτυπων πολιτικών διαβουλεύσεων, που δείχνουν πόσο στενά συνδέονται πλέον το μεταναστευτικό, η ενεργειακή ασφάλεια, η οικονομική πίεση και η γεωπολιτική αστάθεια στη σημερινή ευρωπαϊκή συγκυρία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



