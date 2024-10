Welcome to Up 2024 και Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας ρίχνουν τις τιμές για τους πρωτοετείς φοιτητές-τριες Εκπτώσεις σε 143 καταστήματα

Το Welcome to UP 2024, και ο Εμπορικός Σύλλογος της Πάτρας υποδέχονται τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών ρίχνοντας τις τιμές σε ένα μεγάλο εύρος προϊόντων, προκειμένου να διευκολύνουν τη νέα τους ζωή στην πόλη, στην οποία θα περάσουν τα φοιτητικά τους χρόνια.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών και 143 εμπορικά καταστήματα συμμετέχουν για τρίτη χρονιά στο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών, προσφέροντας στους φοιτητές ειδικές τιμές με την επίδειξη του φοιτητικού πάσου! Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη δράση αποκτούν ειδικό σήμα με QR Code που περιλαμβάνει όλο τον κατάλογο των καταστημάτων που συμμετέχουν στην δράση.

Τα συνεργαζόμενα καταστήματα με το Welcome to Up 2024

• Update PC ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 95Α & ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ

• e smart ΜΑΙΖΩΝΟΣ 133-135

• TERATECH ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 129, ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 15

• RIOTECH ΑΘΗΝΩΝ 20,ΡΙΟ

• GAMEBUSTER ΓΟΥΝΑΡΗ 107

• MEMO SERVICE Ρ ΦΕΡΑΙΟΥ 25

• ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 372 Κ ΣΜΥΡΝΗΣ,ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 111, ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 39, ΣΠ.ΤΖΙΛΙΑΝΟΥ 1, ΜΕΙΛΙΧΟΥ & ΑΛΙΑΡΤΟΥ 20,ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 58

• SKIPPER SHOP ΕΡΜΟΥ 56-58

• DIMITRIOGLOU SPORT ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 35

• GREENWORKS VOUTSIA Πατρών Πύργου 3

• Gkparts – ΣΜΥΡΛΗΣ ΚΑΚΑΒΑΣ ΟΕ Λ.ΓΛΑΥΚΟΥ 19Β

• PERLA ΚΟΡΙΝΘΟΥ 236 ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ

• ΑΘΗΝΑ ΑΓΥΙΑΣ 67

• ΚΥΒΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 361

• PRONOM-ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 47

• ΛΕΥΤΕΡΗΣ (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ) ΖΑΙΜΗ 22

• ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 128

• ΤΟ ΔΟΝΤΙ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 147

• ROUBI ΚΟΡΙΝΘΟΥ 19-21 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 16 & ΣΤ ΓΡΑΝΙΤΣΑ 22

• ΦΑΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 314 & ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ

• GOTSIS ΜΑΙΖΩΝΟΣ 20-22 & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ,ΡΙΟ

• DISCOVER ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΒΟΥΡΒΑΧΗ 3

• ΜΑΝΘΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΟΕ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 92

• ΑΦΟΙ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 111

• ΚΥΝΟΡΟΔΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 167

• ΜΥΡΩΝΙ ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 67

• MALLIORIS ΒΟΤΣΗ 26

• ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΠΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3Α-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΛΛΑ

• HOBBYLACE ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 216

• ΚΟΣΜΟΜΑΡΚΕΤ ΙΚΕ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 280 ΠΑΤΡΑ

• ΜΠΟΥΚΕΤΟ ΜΠΑΛΟΝΙΑ-ΚΑΤ ΕΥΧΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 213, Λ.ΓΕΩΡΓ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 85

• FRIENDS PATRAS TRAVEL ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ 44

• FEMME FASHION ΑΝΘΕΙΑΣ 176

• TRAP ΒΟΤΣΗ 36

• FAMA GIRL ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32Α

• KARAOULANIS ΕΛΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 85 & ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

• MONOPOLIO ΚΟΡΙΝΘΟΥ 240

• MEK CLOTHING ΚΟΡΙΝΘΟΥ 267

• ΝΑΪΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 291-293

• EVA PERON SHOP ΚΟΡΙΝΘΟΥ 427

• DESPOINA MAKRI BOUTIQUE ΜΑΙΖΩΝΟΣ 106

• ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 155Β

• RAGGIO ΜΑΙΖΩΝΟΣ 36 & ΕΛΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 29 & ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 155

• TINYSHOP ΠΑΝΑΤΑΝΑΣΣΗΣ 40

• THEKLI ARGIROPOULOU ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 43

• BEST BRANDS OUTLET ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 92Β

• WEAR2SIMEONIDIS ΡΑΔΙΝΟΥ 14

• KARAGIANNI ΕΛΕΝΗ Γ. ΧΑΣΚΑΡΗ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 115

• BALI BOUTIQUE ΚΟΡΙΝΘΟΥ 267

• PRONOMIO ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 65

• URBAN ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 13Α

• BRANDBAGS TRAVEL ΕΡΜΟΥ 14

• SPANOS ΕΡΜΟΥ 58 Κ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

• DIESEL STORE ΜΑΙΖΩΝΟΣ 67

• SPANOS OUTLET ΝΟΤΑΡΑ 86,ΕΡΜΟΥ 58

• MODIS BY BRANDBAGS ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 57 ΚΑΙ ΡΑΔΙΝΟΥ 1

• BRANDS ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 87

• BRANDBAGS FASHION ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 90 & ΕΡΜΟΥ 28

• VASSILIS CUIR ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ113 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ,ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 110-112 ΑΝΤΡΙΚΟ

• Mr&Mrs by Lagoumitzi ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 52 Κ ΚΑΝΑΚΑΡΗ

• ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΡΛΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 150

• MORE DESIGN ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 80

• ΕΝ ΟΙΚΩ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 165

• Mr & Mrs by LAGOUMITZI ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 52

• BONATTI-CASA DI CALZE ΓΟΥΝΑΡΗ 41

• ALEXANDRA LINGERIE JUST FOR YOU ΓΟΥΝΑΡΗ 78

• POP SHOP ΚΟΡΙΝΘΟΥ 459 Κ ΣΜΥΡΝΗΣ

• SOCKS AND MORE ΜΑΙΖΩΝΟΣ 36 ΚΑΙ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 24

• NATASSA ΚΟΡΙΝΘΟΥ 407

• ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 36

• EURONICS ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 21 ΚΟλΟΚΟΤΡΩΝΗ 46

• DIGITALIFE ΚΡΕΣΤΑΙΝΩΝ 1 & ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

• XRISTOPOULOS ELECTRONICS ΣΟΛΩΜΟΥ 16

• ΦΛΟΓΕΡΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 70,ΚΑΝΑΚΑΡΗ 156

• INTERELECTRONICS ΠΑΝ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 69-71

• ELECTRON HOUSE ΑΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΙ ΣΟΛΩΜΟΥ 16

• ROBAX STORES ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΚΛΑΒΟΥ Κ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑΚΗ ΜΠΟΖΑΙΤΙΚΑ

• ALFACARE A.E. ΑΘΗΝΩΝ 5 ΡΙΟ & ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 46 ΠΑΤΡΑ

• ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 120

• HEALTH AND BEAUTY ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 83

• 5CLEAN PATRAS ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΡΚΟΡΑ 10

• ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 134

• LAXMI ΚΟΡΙΝΘΟΥ 264 Κ ΒΟΤΣΗ

• ΡΟΥΠΑΣ HAIRSHOPS ΚΟΡΙΝΘΟΥ 274, ΜΑΙΖΩΝΟΣ 29-35, ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 96

• ΡΟΔΟΣΤΑΛΙΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 25

• AΡΩΜΑ KAΠNOY ΑΓ ΑΝΔΡΕΟΥ 100, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 46,ΛΕΩΦ ΑΘΗΝΩΝ 5Α, ΕΛΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 98-104

• EURONUTS ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 32

• Καφεκοπτείο Αβερωφ ΓΟΥΝΑΡΗ 19

• ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ-ΔΗΜ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΚΥΠΡΟΥ 38

• ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΩΜΕΡΣΕΤ 107 ΡΙΟ, ΑΣΤΙΓΓΟΣ 88-90 ΠΑΤΡΑ

• ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 222

• ΚΑΓΓΕΛΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 33

• ANTENNA STORES ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 367

• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΜΗΣ&ΣΙΑ Ε.Ε ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ά 4

• HAND MAKE YOUR DAY ΒΟΤΣΗ 15

• ROROS ΚΟΡΙΝΘΟΥ 242B

• ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΗΣ EUROPA ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 22

• SMART DEAL PATRA – ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΜΗΛΟΥ 14

• ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 110

• INSIDE HOME ΚΑΝΑΚΑΡΗ 137

• EPAVLIS ΜΑΙΖΩΝΟΣ 118 & ΓΟΥΝΑΡΗ

• ΚΤΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΑΜΑΔΟΥ 86

• KOULISFAMILY MINOTAUROS ΝΈΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 81, ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ΚΙΛΚΙΣ, ΙΕΡΟΘΕΟΥ 105Γ

• SWEET NAILS ΝΟΤΑΡΑ 94-ΑΓΥΙΑ

• NAIL HOUSE ΚΟΡΙΝΘΟΥ 381

• ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓ ΑΝΔΡΕΟΥ 191

• ΜΑΡΥ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΝΔΡΟΥΤΣΕΛΗ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 110

• MUSIC STATION ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 34

• ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ HOMESTORE ΚΟΡΙΝΘΟΥ 276 Κ ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ

• ΠΙΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18

• F ΑΘΗΝΩΝ 72 ΡΙΟ

• ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΟΠΤΙΚΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 15,ΜΑΙΖΩΝΟΣ 80

• VISION SPOT ΕΛΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ &ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 35

• OTTICA ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 34

• ΚΑΜΙΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 287

• ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 297 & ΠΑΤΡΕΩΣ

• ΚΙΡΚΩΦ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 305,ΚΟΡΙΝΘΟΥ 230

• OPTICCENTER ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 100

• ΟΠΤΙΚΑ-ΟΡΑΣΗ ΠΑΤΡΕΩΣ 40Α

• SUNBLOCK ΡΑΔΙΝΟΥ 6

• ΕΥΤΥΧΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΟΥΛΕΛΗ ΠΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α20

• PREGO JUNIOR ΚΟΡΙΝΘΟΥ 248

• ΣΤΟΛΕΣ ΠΑΓΩΝΗΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 75

• FINOSTROM ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 101

• ΒΙΟΣΤΡΩΜ ΓΑΛΑΝΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 9

• ELITE STROM Karagounis ΝΈΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 7,ΑΓ ΤΡΙΑΔΟΣ 96

• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 153

• ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΛΟΧ. ΜΕΝΟΥΝΟΥ 19

• SPEEDEX ΚΟΡΙΝΘΟΥ 288,ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 48,ΠΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17 ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ

• ΦΥΛΑΞΕ ΤΟ ΠΑΤΡΕΩΣ 55

• PAPINO ΚΟΛΟΚΩΤΡΩΝΗ 19-23

• ΖΟΥΖΟΥΝΙ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 159

• ΕLEGANT SHOES ΕΛΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 47

• SHOELAND ΕΡΜΟΥ 39-43

• ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 106

• PAVLIDIS ILIAS ΜΑΙΖΩΝΟΣ 90

• ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΤΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ 4,ΛΕΥΚΑ

• WATEREVOLUTION ΚΑΝΑΚΑΡΗ 207

• TAKISFOUSEKIS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 63

• COPY CORNER ΠΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 27

• FANTASY CLEANING ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 94

• ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΛΥΡΗ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 30

• LASER TAG ARENA PATRAS ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 18

Δείτε αναλυτικά τις προσφορές και τις εκπτώσεις από τα εμπορικά καταστήματα της Πάτρας, στη διεύθυνση: https://welcometoup.upatras.gr/sponsors/sales-and-promotions/emporika-katastimata-prosfores-kai-ekptoseis/

To Welcome to UP διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Πληροφορίες για το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://welcometoup.upatras.gr/

