Welcome to UP 2024: Πέντε επιτυχημένοι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών μοιράζονται το δικό τους success story

To «Welcome to UP 2024», το μεγάλο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών, συναντά επιτυχημένους αποφοίτους του Ιδρύματος και μεταδίδει τη γνώση και την εμπειρία τους στους φοιτητές που μόλις ξεκινούν το ταξίδι της ανώτατης εκπαίδευσης, δίνοντάς τους κατευθύνσεις «πλοήγησης» με βάση τις σύγχρονες ανάγκες της επιστήμης και της αγοράς.

Η εκδήλωση, της επιτυχημένης ενότητας Alumni Success Stories, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18/10 στις 12.00 μ.μ. στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ομιλητές είναι οι:

-Μάριος Βλαχογιάννης, Συνιδρυτής COFFEECO

-Πέτρος Δρινέας – Πρόεδρος του Department Computer Science – Purdue University

-Δημήτρης Πρίμπας, Διευθυντής τομέα Υπηρεσιών ΙΒΜ Ελλάδας & Κύπρου

-Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ

-Ιγνάτιος Φωτίου, Ιδρυτής TOBEA

Οι πέντε διακεκριμένοι ομιλητές, θα μοιραστούν με τους φοιτητές την εμπειρία από τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών και θα εξηγήσουν πώς οι σπουδές στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αποτέλεσαν το έναυσμα για την επαγγελματική τους πορεία και τη μέχρι σήμερα εξέλιξή της.

Στόχος της ενότητας Alumni Success Stories είναι να καταδείξει πώς απόφοιτοι που ξεκίνησαν από την Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας κατάφεραν να γίνουν πρωτοπόροι και καινοτόμοι ο καθένας στον τομέα του και δημιουργοί αλλαγών στο αντικείμενο ενασχόλησής τους, διαμορφώνοντας τάσεις για το μέλλον και τις επόμενες γενιές.

Το «Welcome to UP 2024» διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Όλα όσα θέλετε να μάθετε για το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα τα βρείτε στη διεύθυνση: https://welcometoup.upatras.gr/

