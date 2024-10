Welcome to UP 2024: Stavento και Ήβη Αδάμου, στην πλατεία Γεωργίου «κλείνουν» τη διοργάνωση, το πρόγραμμα του Σαββάτου

Το Welcome to UP 2024, ολοκληρώνεται με παλμό, ένταση και μουσική και δίνει ραντεβού με φοιτητές και πολίτες στην καρδιά της Πάτρας.

Το μεγάλο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών, «κατεβαίνει» το Σάββατο 19 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ στην πόλη για μια ανεπανάληπτη συναυλία με Stavento και Ήβη Αδάμου στην Πλατεία Γεωργίου και μας καλεί να είμαστε εκεί για να πούμε ένα μαζικό, μελωδικό «αντίο» στη διοργάνωση του 2024 και να ανανεώσουμε το ραντεβού για το 2025!

Με ελεύθερη είσοδο, οι δύο δημοφιλείς καλλιτέχνες έρχονται με φρέσκο αέρα και urban διάθεση που συνοδεύεται από τον ξεσηκωτικό reggaeton ρυθμό και graffiti αισθητική εμπλουτισμένη με neon χρώμα, για να μας δώσουν ένα εκρηκτικό μίγμα διασκέδασης.

Την ίδια μέρα στο Αγρίνιο το πρόγραμμα περιλαμβάνει Φεστιβάλ Γαστρονομίας Τοπικών Προϊόντων στον χώρο της Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς και συναυλία της Ομάδας Ακορντεόν.

To Welcome to UP 2024 διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

10.00 – 15.00

Έκθεση Καρναβαλικής αφίσας στο φουαγιέ της Πρυτανείας. Από 16/10/2024 έως 19/10/2024

10.00 – 15.00

Πολύτεχνη έκθεση “Η ΓΚΟΛΦΩ με τα μάτια σύγχρονων νέων δημιουργών” – από 16/10/2024 έως 25/10/2024 (Φουαγιέ Συνεδριακού Κέντρου Πανεπιστημίου Πατρών)

21.00

Συναυλία με τους Stavento και Ήβη Αδάμου στην Πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα

+ ΑΓΡΙΝΙΟ

10.00 – 13.00

Η Ακτίνα Εθελοντισμού του Δήμου Αγρινίου θα βρίσκεται στην είσοδο του Δημαρχείου,

προκειμένου να υποδέχεται και να ενημερώνει τους φοιτητές

11.00- 13.00 & 18.00- 21.00

Διοργάνωση φεστιβάλ γαστρονομίας Τοπικών Προϊόντων στον χώρο της Παλαιάς Δημοτικής

Αγοράς, από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας,

Δήμο Αγρινίου, ΣΑΕΚ Τομή, υπό την Αιγίδα της λέσχης Αρχιμαγείρων (ώρες λειτουργίας

Σάββατο 11:00 πμ έως 13:00 και 18:00 έως 21:00)

20.30

Η Ομάδα Ακορντεόν του Δήμου Αγρινίου, μαζί με παλιούς και νέους φίλους παρουσιάζει το

Road without Borders // Δρόμος Χωρίς Σύνορα, με την Μαίρη Τσιρώνη στην Πλατεία

Δημοκρατίας

Όλες οι πληροφορίες για το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου

Πατρών εδώ: https://welcometoup.upatras.gr/

