«Welcome to up»: H μεγάλη γιορτή στο Πανεπιστήμιο Πατρών – Η επίσημη παρουσίαση – Όλο το πρόγραμμα

Με ένα Φεστιβάλ που δεν έχει προηγούμενο στην Ελλάδα και ανοίγει «παράθυρο» για αντίστοιχου επιπέδου διοργανώσεις, η Πάτρα υποδέχεται στις 14, 15 και 16 Οκτωβρίου τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου της στήνοντας ένα μεγάλο «φοιτητικό χωριό» στην Πανεπιστημιούπολη, μεταφέροντας τον παλμό του Πανεπιστημίου στην πόλη, διασυνδέοντας το Ανώτατο Εκπαιδευτικό της Ίδρυμα με τα αξιοθέατα, τις αρχαιότητες, την αγορά και τις επιχειρήσεις της, υποδεχόμενη κορυφαίους επιστήμονες διεθνούς κύρους αλλά και γνωστούς καλλιτέχνες που θα δώσουν ρυθμό και ένταση στη μεγάλη γιορτή.

Welcome to UP, λοιπόν, για πρώτη φορά στην Πάτρα με εύρος αναφοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή και φιλόδοξη πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας και με τη συνδρομή του Δήμου Πατρέων.



Το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών είναι μια πολυεπίπεδη διοργάνωση, η οποία, φέρνει κοντά τους φοιτητές με ομάδες και δράσεις, επιστήμονες και καλλιτέχνες, στέκια και ενδιαφέροντα σημεία, εκατοντάδες επιχειρήσεις της Εστίασης της Αναψυχής και του Εμπορίου (συμμετέχουν με εκπτωτικά κουπόνια) και βεβαίως με την ίδια την πόλη, την Πάτρα της νεολαίας και των φοιτητών, της καινοτομίας και της δράσης, της εξωστρέφειας και της δημιουργίας.

Το «Welcome to UP» φέρνει όμως και τους Πατρινούς κοντά στο Πανεπιστήμιο, το οποίο ανοίγει σε όλους τις πύλες του με ελεύθερη είσοδο για να συμμετέχουν σε συνέδρια και συναυλίες, να παρακολουθήσουν πρεμιέρες, να συναντηθούν και να συνομιλήσουν με την ακαδημαϊκή κοινότητα που αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα της Πάτρας και μια από τις πλέον ελπιδοφόρες προοπτικές της.

Ετοιμαστείτε, λοιπόν, για τρεις ημέρες με μεγάλα μουσικά events, κινηματογραφικές προβολές σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, για ένα διεισδυτικό ερευνητικό Διεθνές Συνέδριο με αφορμή τα 100 Χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή και για συναντήσεις με τα «έξυπνα μυαλά» του Πανεπιστημίου που έκαναν πράξη την επιτυχία.

Ετοιμαστείτε να δείτε φοιτητές να «δοκιμάζουν» την πόλη με δράσεις όπως το «Taste the city» που τους συστήνει τα εστιατόρια και τα καταστήματα αναψυχής της Πάτρας με ειδικά μενού σε ειδικές τιμές, ή με διαδρομές όπως το «Magic Bus Patras Tour» και «Ξενάγηση μετά περιπάτου» που θα τους γνωρίσει τα εμβληματικά σημεία της πόλης.

Όσο για τη μουσική; To μεγάλο πάρτι αρχίζει και έχει τους ήχους του Πάνου Μουζουράκη, των Locomondo και των 15-50 αλλά και των DJ΄s Zyrak και Romanos και των Nandra!



«Το φθινόπωρο πάμε Πάτρα»

Για το πλαίσιο και τις στοχεύσεις της μεγάλης αυτής διοργάνωσης που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μίλησαν σήμερα (Δευτέρα 10-10-2022) στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που δόθηκε στην αίθουσα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Χρήστος Μπούρας, o Aντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου κ. Ανδρέας Φίλιας, ο Δήμαρχος Πατρέων κ. Κώστας Πελετίδης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας κ. Πλάτωνας Μαρλαφέκας, ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Μελετών Έργων Πρασίνου, Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου Πατρέων, κ. Νίκος Ασπράγκαθος, ο κ. Βαγγέλης Πολίτης –Στεργίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Τοπάλη, ο κ. Χριστόφορος Κροντηράς, Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής και πρόεδρος της Επιτροπής Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με την Πάτρα, ο κ. Μάρκος Μαραγκός, Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας – Διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής ΠΓΝΠ και η κα. Έλλη Λεμονίδου, Επιστημονική υπεύθυνη του συνεδρίου για το 1922 και τη Μικρασιατική καταστροφή.

-Χρήστος Μπούρας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών: Να εξελιχθεί ο θεσμός στο «Καρναβάλι του Φθινοπώρου»

«Είναι ιδιαίτερη και χαρούμενη αυτή η στιγμή για μένα γιατί κάτι που είχαμε οραματιστεί εδώ και χρόνια φαίνεται ότι ούτε οι καιρικές συνθήκες δεν μπορούν να το σταματήσουν. Οι τελευταίες προγνώσεις είναι υπέρ μας» τόνισε ο κ. Χρήστος Μπούρας.

«Σκοπός είναι να γίνει ένα βήμα μέσα από το οποίο οι φοιτητές και το Πανεπιστήμιο θα συναντήσουν την πόλη σε όλες τις διαστάσεις. Ελπίζω ότι αυτό το Φεστιβάλ του χρόνου θα είναι εβδομαδιαίο και θα εξελιχθεί στο Καρναβάλι του Φθινοπώρου που θα απλωθεί και στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο.

Η ιδέα δεν μου ανήκει, δεν ανήκει ούτε στο Πανεπιστήμιο. Ανήκει στον αείμνηστο Νάσο Νασόπουλο με τον οποίο με συνέδεε μια μακρά φιλία, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ήταν κάτι που πρότεινε εκείνος και που το συζητήσαμε μαζί. Είναι κρίμα που δεν είναι σήμερα εδώ μαζί μας.

Στην εξέλιξη του Φεστιβάλ θα ήθελα να υπάρχουν και βραδιές όπου οι φοιτητές θα γνωρίσουν την Πάτρα. Μία βραδιά στα Βραχνέικα, μία στο Κάστρο, μία στην πλατεία Ελευθερίας… Θα ήθελα να ανοίξει και το Δημοτικό θέατρο, να υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις στον «Απόλλωνα», να γίνουν εκδηλώσεις στο Μεσολόγγι και το Αγρίνιο, να αξιοποιηθεί η βίλα Κόλλα με μία συναυλία στο Κουκούλι, να υπάρχει και ένα συνέδριο γιατί το Πανεπιστήμιο είναι παιδεία, πολιτισμός και ανάπτυξη. Θα ήθελα να εξελιχθεί τόσο το Φεστιβάλ που μετά από χρόνια θα ακούμε, «Φθινόπωρο, πάμε Πάτρα», τόνισε ο κ. Μπούρας.

-Ανδρέας Φίλιας, Aντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: Στόχος είναι από του χρόνου να μιλάμε για έναν θεσμό

«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών» τόνισε ο κ. Ανδρέας Φίλιας. «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δε θα μπορούσε να είναι απούσα από αυτή τη σημαντική διοργάνωση που σχετίζεται με την εξωστρέφεια της περιοχής και την νεολαία που έρχεται για να ζήσει στην Πάτρα για κάποια χρόνια και να συμβάλει στο παιδαγωγικό – εκπαιδευτικό αλλά και στον οικονομικό τομέα της πόλης και της Περιφέρειας. Δηλώνουμε παρόντες στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας.

Στόχος είναι από του χρόνου να μιλάμε για έναν θεσμό. Θα υποδεχθούμε τους φοιτητές, θα τους δείξουμε την πόλη και τις δυνατότητες που έχουμε μέσα σε αυτή. Θα τους καλωσορίσουμε και παράλληλα θα τους ευχαριστήσουμε γιατί επέλεξαν την πόλη και τη Δυτική Ελλάδα για να σπουδάσουν και να καταθέσουν μέσα από τις σπουδές τους την πνευματική τους δύναμη».

-Κώστας Πελετίδης, Δήμαρχος Πατρέων: Όλες οι υποδομές του Δήμου είναι στη διάθεση των νέων παιδιών

«Πρόκειται για μία πολύ καλή πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου και κάτι το οποίο δείχνει αγάπη προς τους νέους φοιτητές και όχι μόνο. Είναι ωραίο πράγμα να γνωρίζεις το Πανεπιστήμιο και την πόλη στην οποία θα ζήσεις για χρόνια. Όσοι σπουδάζουν σε δεύτερη πόλη αποκτούν πολλές φορές μια δεύτερη πατρίδα» επεσήμανε ο κ. Κώστας Πελετίδης. «Συνδέεσαι με την πόλη στην οποία σπουδάζεις και πιστεύουμε ότι πρέπει να είμαστε κοντά στους νέους ανθρώπους που ανοίγουν τα φτερά τους και είναι έτοιμοι να δημιουργήσουν. Όπως το Πανεπιστήμιο, έτσι κι εμείς ως Δήμος θα είμαστε δίπλα τους. Όλες οι υποδομές του Δήμου είναι στη διάθεση των νέων παιδιών και ό,τι μπορούμε να το προσφέρουμε θα το προφέρουμε για να κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη.

Συγχαίρουμε το Πανεπιστήμιο για την πρωτοβουλία και πιστεύουμε ότι μπορούμε να δώσουμε περισσότερα πράγματα στην πορεία μετά από ένα θετικό ξεκίνημα».

-Πλάτωνας Μαρλαφέκας, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας: Από τις πρωτοβουλίες που δείχνουν την καλή εικόνα της πόλης μας

«Είναι μία μέρα με ανάμεικτα συναισθήματα για εμένα. Είμαι χαρούμενος γιατί είναι μία πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου. Θέλω να συγχαρώ τον Πρύτανη γιατί πρόκειται για μία ιδέα του Νάσου Νασόπουλου, όμως η υλοποίηση της ιδέας είναι σημαντική» σχολίασε ο κ. Πλάτωνας Μαρλαφέκας.

«Είναι μία ιδέα που χαρίζει στους νέους που έρχονται ένα όμορφο και ανθρώπινο καλωσόρισμα στην πόλη και το πανεπιστήμιο. ‘Ένα τριήμερο εκδηλώσεων που είναι καλά σχεδιασμένο, είναι μία καλή αρχή και κάτι που στη συνέχεια θα εξελιχθεί.

Με λυπεί που δεν είναι μαζί μας ο Νάσος. Θα ήταν τελείως διαφορετικά με τον Νάσο παρόντα. Μιλούσαμε συχνά, μοιραζόμασταν ιδέες, όπως αυτή. Είναι από τις πρωτοβουλίες που δείχνουν την καλή εικόνα της πόλης μας. Ως Πατρινός και Αχαιός αισθάνομαι περήφανος για το Πανεπιστήμιο, για πολλούς λόγους. Χαίρομαι όταν ταξιδεύω και ακούω καλά λόγια. Ως Επιμελητήριο εδώ και χρόνια προσπαθούμε να πείσουμε τον εμπορικό κόσμο και τον Εμπορικό Σύλλογο να αγκαλιάσει τον φοιτητή με μία φοιτητική κάρτα που θα δίνει τη δυνατότητα να αγοράζουν με σταθερή έκπτωση όλο το χρόνο και τώρα μέσα από το Φεστιβάλ γίνεται η αρχή».

-Νίκος Ασπράγκαθος, Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Μελετών Έργων Πρασίνου, Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού Δήμου Πατρέων: Η πόλη μέσα στην οποία ζούμε έχει και αυτή τις αξίες της

«Είμαι συγκινημένος. Ήρθα ως φοιτητής στην Πάτρα και έμεινα 52 χρόνια. Η πανεπιστημιακή ζωή είναι μία διαδικασία για να παίρνουμε γνώσεις αλλά είναι σημαντικό το ότι δίνει τη δυνατότητα να ζήσουμε μέσα στον ακαδημαϊκό χώρο μέσα στον οποίο εξελίσσονται ιδέες, αξίες» τόνισε ο κ. Νίκος Ασπράγκαθος. «Η πόλη μέσα στην οποία ζούμε έχει και αυτή τις αξίες της, τους κατοίκους της που έχουν πολλά να προφέρουν και άρα πρέπει να τους γνωρίσουμε. Πρέπει να συμμετέχουμε στην κοινωνία που ζούμε γιατί αυτό μας δίνει ένα πλούτο. Μέσα από το Φεστιβάλ λοιπόν οι φοιτητές θα γνωρίσουν την πόλη και αυτό είναι σημαντικό».

-Βαγγέλης Πολίτης –Στεργίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Τοπάλη: Θα δώσουμε στους φοιτητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν σε πολύ σύντομο χρόνο αυτά που κάποιοι δεν μαθαίνουν ποτέ φεύγοντας από την πόλη»

«Συγχαίρω το Πανεπιστήμιο για την πρωτοβουλία που πήρε να υλοποιήσει αυτή την εξαιρετική ιδέα. Ελπίζω ότι θα γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έστω κι αν είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται. Ελπίζω να ακολουθήσουν κι άλλα φεστιβάλ, ακόμα πιο επιτυχημένα, αφού θα έχουμε εντοπίσει τις αδυναμίες που θα προκύψουν» είπε ο κ. Βαγγέλης Πολίτης- Στεργίου.

«Ως Ίδρυμα Τοπάλη, δε θα μπορούσαμε να λείπουμε από την οργάνωση. Προτείναμε δύο εκδηλώσεις, τις οποίες αναλάβαμε. Πρόκειται για το Κινηματογραφικό κομμάτι και τη συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Δράμας. Θα προβληθούν βραβευμένες ταινίες ενώ θα πραγματοποιηθεί και ξενάγηση στην πόλη από τον ξεναγό και συντηρητή έργων τέχνης, Ξενοφώντα Παπαευθυμίου. Θα δώσουμε στους φοιτητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν σε πολύ σύντομο χρόνο αυτά που κάποιοι δεν μαθαίνουν ποτέ φεύγοντας από την πόλη».

-Χριστόφορος Κροντηράς, Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής- Οι εκδηλώσεις δεν αφορούν μόνο τους νέους φοιτητές αλλά το σύνολο των φοιτητών και την επαφή τους με την πόλη

«Είναι το πρώτο βήμα μιας μακράς διαδρομής χρόνων. Η επιτυχία φαίνεται από το γεγονός ότι έχουμε υποστηρικτές, την Περιφέρεια, το Δήμο, το Επιμελητήριο και φυσικά το Πανεπιστήμιο Πατρών. Του χρόνου θα είναι ένα μεγαλύτερο Φεστιβάλ» τόνισε ο κ. Κροντηράς.

«Θα έλεγα ότι οι εκδηλώσεις δεν αφορούν μόνο τους νέους φοιτητές αλλά το σύνολο των φοιτητών και την επαφή τους με την πόλη.

Θεωρώ ότι είναι σημαντικό πως το πρώτο που θα γνωρίσουν είναι ο ιστορικός και πολιτιστικός ιστός της πόλης. Οι φοιτητές θα επισκεφτούν σημαντικά ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία και τοπόσημα της πόλης. Θα μάθουν και την ιστορία του Πανεπιστημίου καθώς στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Γεωργίου θα στηθεί ένα timeline που θα δείχνει την εξέλιξη του Πανεπιστημίου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Στο αρχαιολογικό μουσείο οι φοιτητές θα ακούσουν αποφοίτους του Πανεπιστημίου μας που έκαναν τις ιδέες τους επιχειρηματικότητα. Στο taste the city συμμετέχουν 58 καταστήματα με ειδικές τιμές, αλλά και 130 εμπορικά καταστήματα συμμετέχουν δίνοντας ειδικές εκπτώσεις. Το Radio Taxi Express Patras έχει δημιουργήσει ένα qr code και ο κάθε πολίτης θα μπορεί να βλέπει ποια είναι αυτά τα καταστήματα, τα οποία έχουν διαμορφώσει για τους φοιτητές ειδικές τιμές».

-Μάρκος Μαραγκός, Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας- Διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής ΠΓΝΠ: Το Πανεπιστήμιο που για τα επόμενα χρόνια θα είναι το σπίτι τους

«Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι το τρίτο μεγαλύτερο της χώρας, με έναν πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητών. Αυτό το τριήμερο Φεστιβάλ είναι μία γιορτή γιατί οι νέοι φοιτητές θα γνωρίσουν και την πόλη και το Πανεπιστήμιο που για τα επόμενα χρόνια θα είναι το σπίτι τους» τόνισε ο κ. Μαραγκός.

«Είναι μία πρωτοβουλία που δεν έχει γίνει ξανά στην Ελλάδα. Είναι μία γιορτή που την αγκάλιασαν οι φορείς της πόλης. Πίστευα βέβαια ότι θα είχαμε περισσότερη υποστήριξη από κάποιους ανθρώπους της πόλης. Μία τέτοια εκδήλωση έχει αρκετά έξοδα, χρειάζονται χρήματα. Περίμενα μεγαλύτερη συμμετοχή. Υπήρχε θέληση αλλά και δισταγμός. Θεωρώ ότι η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη».

-Έλλη Λεμονίδου, Επιστημονική υπεύθυνη του συνεδρίου για το 1922 και τη Μικρασιατική καταστροφή: Είναι σημαντικό που ο Πρύτανης είδε ως καθήκον του Πανεπιστημίου να διοργανωθεί ένα μεγάλο συνέδριο

«Είναι σημαντικό που ο Πρύτανης είδε ως καθήκον του Πανεπιστημίου να διοργανωθεί ένα μεγάλο συνέδριο με σημαντικούς ομιλητές. Είναι σημαντικό ότι το Πανεπιστήμιο αποφάσισε να το εντάξει σε αυτό το τριήμερο εκδηλώσεων γνωριμίας. Είναι μία επιστημονική εκδήλωση που θα παρακολουθήσουν οι φοιτητές. Μετά το τέλος του συνεδρίου θα υπάρχουν κι εργαστήρια», τόνισε η κ. Λεμονίδου.

Όλο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «ΠΑΕΙ» ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Timeline Ένα μεγάλων διαστάσεων Timeline που διατρέχει τους σημαντικότερους σταθμούς της πορείας του Πανεπιστημίου Πατρών από το 1964 που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα, θα τοποθετηθεί στο πιο κεντρικό σημείο της Πάτρας, στην πλατεία Γεωργίου, μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο και με σύνθημα «Look Up» θα αποτελεί ιδανικό καμβά και φόντο για πανοραμικές φωτογραφικές λήψεις, ενώ θα περιδιαβαίνεται από τους περαστικούς. To «Welcome to Up» καλεί φοιτητές και Πατρινούς να «περπατήσουν» στην ιστορία του Πανεπιστημίου Πατρών!

Taste the city Σε συνεργασία με τον ΣΚΕΑΝΑ, εστιατόρια, fast foods, καφέ, bars της Πάτρας, καλωσορίζουν τους φοιτητές δημιουργώντας ειδικά μενού «γνωριμίας» σε ειδικές τιμές για τους φοιτητές κατά τη διάρκεια του τριημέρου, με την επίδειξη του φοιτητικού πάσο! Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη δράση αποκτούν ειδικό σήμα με QR Code που περιλαμβάνει όλη τη λίστα των εστιατορίων που συμμετέχουν στην δράση.

Magic Bus Patras Tour Hop on Hop off bus– (λεωφορείo με ανοιχτή οροφή) θα κάνει κυκλικές διαδρομές καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου από τις 12:00 μ.μ. έως τις 19:00 μ.μ. στην Πάτρα, για να ανακαλύψουν οι φοιτητές τους θησαυρούς της πόλης, τα εμβληματικά σημεία της (Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, Καρναβαλικό Εργαστήρι, Ρωμαϊκό Ωδείο, Αρχαιολογικό Μουσείο κ.α.). Οι στάσεις θα συνδυάζονται με επί τόπου ξεναγήσεις, ενώ την Παρασκευή 14/1-/2022 ο μουσειολόγος Ξενοφώντας Παπαευθυμίου θα συμμετέχει στην κεντρική διαδρομή με ώρα έναρξης 12:00 «συστήνοντας» στους φοιτητές τα σημαντικά σημεία της πόλης. Στάσεις επιβίβασης – αποβίβασης:

Πανεπιστημιούπολη – Πάρκο της Ειρήνης

Γέφυρα

Μαρίνα Ηρώων Πολυτεχνείου

Μώλος Αγ. Νικολάου

Ι.Ν. Αγ. Ανδρέα – Γλυπτοθήκη Δήμου Πατρέων

Καρναβαλικό Εργαστήρι

Παμπελοποννησιακό Στάδιο

Ρωμαϊκό Ωδείο

Αρχαιολογικό Μουσείο

Ξενάγηση μετά περιπάτου Παράλληλα το Σάββατο οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Πάτρα και μέσα από περίπατο – ξενάγηση στα αξιοθέατα της πόλης με λογοτεχνικές αναφορές, επίσης με ξεναγό τον μουσειολόγο Ξενοφώντα Παπαευθυμίου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τοπάλη. Αφετηρία στην πλατεία Γεωργίου (Timeline Πανεπιστημίου) στις 11:00. Πρόγραμμα περιπάτου – ξενάγησης: Πλατεία Γεωργίου (κτίρια, ιστορία και εισαγωγή στην νεώτερη Πάτρα). Μέσω οδού Γεροκωστοπούλου, Σκάλες Γεροκωστοπούλου – Ρωμαϊκό Στάδιο και άνοδος στην πλατεία Αγ. Γεωργίου (ιστορία του χώρου, παλιά Πάτρα, κτίρια, χώροι διασκέδασης). Ρωμαϊκό Ωδείο, ναός Παντοκράτορα και κατόπιν μέσω οδού Π.Π.Γερμανού και Σισίνη κατεύθυνση στα Ψηλά Αλώνια (γνωριμία με τον χώρο, ιστορία κτίρια το χθες και το σήμερα. Από τις Σκάλες Ρούφου (θέα της πόλης πρoς τη θάλασσα) κατεβαίνουμε στα Παλαιά Καταφύγια (ιστορία του χώρου, Π. Πόλεμος, βομβαρδισμός, κατοχή και αντίσταση) και συνεχίζουμε στην Τριών Ναυάρχων όπου ολοκληρώνεται η περιήγηση. Δηλώσεις συμμετοχής, προαιρετικά, στο email: welcometoupatras@gmail.com

Patra’s University Alumni: Success Stories

15/10/2022 ώρα 12:00 – Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας

Επιτυχημένοι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών δείχνουν τον δρόμο Στο πλαίσιο του «Welcome to up» διακεκριμένοι στον τομέα τους απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών και startuppers «μοιράζονται» με τους φοιτητές τις εμπειρίες τους και δίνουν κατευθύνσεις, ενώ το Πανεπιστήμιο παρουσιάζει στους φοιτητές τα βιομηχανικά διδακτορικά του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας.

Ομιλητές:

Γιώργος Σιδηρόπουλος (συνιδρυτής Think Silicon)

Ηλίας Κοκκίνης (συνιδρυτής της Accusonus)

Νίκος Ρουμελιώτης (υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος)

Τα βιομηχανικά Διδακτορικά του Πανεπιστημίου Πατρών παρουσιάζει ο κ. Δημήτρης Μούρτζης – Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο Εμπορικός Σύλλογος και τα εμπορικά καταστήματα της πόλης συμμετέχουν στο τριήμερο, και υποδέχονται τους φοιτητές προσφέροντάς τους ειδικές τιμές με την επίδειξη του φοιτητικού πάσο! Ήδη 130 καταστήματα έχουν ανταποκριθεί. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη δράση αποκτούν ειδικό σήμα με QR Code που περιλαμβάνει όλη τη λίστα των καταστημάτων που συμμετέχουν στην δράση.

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΝΟΥΣ

We love UP Η καρδιά του τριήμερου φεστιβάλ θα χτυπά στο Campus του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου θα τοποθετηθεί το τρισδιάστατο σήμα καταθέν της διοργάνωσης «We love UP» . Πέριξ του «Πάρκου της Ειρήνης» δημιουργείται ένα «φοιτητικό χωριό», από την κεντρική σκηνή του οποίου θα δίνεται όχι μόνο βήμα στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο τριήμερο, αλλά και στον Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστήμιου τον UPFM που θα εκπέμπει ζωντανά από το επίκεντρο του τριημέρου φεστιβάλ. Παράλληλα δημιουργείται ένας ατμοσφαιρικός «open air κινηματογράφος» με αναπαυτικά πουφ, ενώ ομάδες, υπηρεσίες, δομές του Πανεπιστημίου, εθελοντικές οργανώσεις, καθώς επίσης οι σχολές του Πανεπιστημίου και οι χορηγοί του Φεστιβάλ μας συστήνονται μέσα από τα εκθεσιακά περίπτερα γνωριμίας τους.

14/10 : Οι 15-50 & DJ Zyrak

15/10: Locomondo & Nandra

16/10: το μεγάλο πάρτυ λήξης με τον Πάνο Μουζουράκη & τον DJ Romanos

Διεθνές Συνέδριο για τα 100 Χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή

14/10 (ώρες 16:00-21:00) και 15/10 (ώρες 10:00-14:30)

Παράλληλα το Πανεπιστήμιο Πατρών διοργανώνει διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή, το οποίο θα διεξαχθεί από την Παρασκευή 14 έως το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Συμμετέχουν κορυφαίοι ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ δίνεται βήμα σε όλες τις φωνές και αναδεικνύονται όλες οι πτυχές.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας δηλώνει «παρών» στο τριήμερο φεστιβάλ υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στις 14/10 (ώρα 18:30) και στις 16/10 (ώρα 18:30) στην Πανεπιστημιούπολη – Πάρκο της Ειρήνης σε συνδιοργάνωση με το Ίδρυμα Τοπάλη. Μία κινηματογραφική εμπειρία μικρού μήκους στον ατμοσφαιρικό «open air κινηματογράφο» με αναπαυτικά πουφ. (Οι κινηματογραφικές δράσεις είναι αφιερωμένες στη μνήμη του επί σειρά ετών καλλιτεχνικού διευθυντή του Αντώνη Παπαδόπουλου).

Επισκεφθείτε τα Μουσεία του Πανεπιστήμιου, κάντε γιόγκα και pic nic

Το Πανεπιστήμιο αγκαλιάζει και τους Πατρινούς και ειδικά για το φεστιβαλικό του τριήμερο ανοίγει και λειτουργεί όλα τα Μουσεία του για πατρινούς, φοιτητές και επισκέπτες από τις 11:00 – 13:00. Επιπλέον, στον χώρο πέριξ του Πάρκου της Ειρήνης θα διοργανώνονται υπαίθρια μαθήματα γιόγκα από την Ευτυχία Χριστοδουλοπούλου (TADASANA BY Eftyxia) (Σάββατο 15/10, στις 18:00), pic nic και άλλες δράσεις.

Γνωρίστε το Πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια του τριήμερου φεστιβάλ υποδοχής πρωτοετών η εθελοντική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών, «Έθεξις» θα διοργανώνει ξεναγήσεις στους υπαίθριους χώρους και τα αξιοθέατα του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι φοιτητές θα περπατήσουν στα μονοπάτια στο Πάρκο Ειρήνης, στην Εστία, στο υπαίθριο Σκάκι των Αρχιτεκτόνων στο κήπο Άνθεια που υπάρχει τεχνητή λίμνη και πολλά άλλα μέρη για να ανακαλύψουν την ομορφιά του Πανεπιστημιακού Campus. Δηλώσεις συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο. https://docs.google. com/forms/d/e/1FAIpQLSeHyfDkQJOCPGl5NarsUDYPtoPMFV75OAUnphpTRW-CNaToA/ viewform?usp=sf_link

Επιδείξεις αθλημάτων

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο θα συμμετέχει και τις τρεις ημέρες του Φεστιβάλ με δικό του περίπτερο (10:00 -14:00), όπου θα γίνεται εκτενής ενημέρωση για τις εγκαταστάσεις, τα προγράμματα και τις παροχές του Γυμναστηρίου προς τους φοιτητές, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και επίδειξη αθλημάτων (μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο κ.λπ.) με επί τόπου παιχνίδια, καθώς και λιπομετρητή!

Στόχος του Φεστιβάλ Υποδοχής των Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι να θεσμοθετηθεί και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους πρωτοετείς φοιτητές στην έναρξη κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς. To πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο κατά τα πρότυπα μεγάλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, σε μια πρωτοβουλία που δεν έχει διεξαχθεί ξανά στην χώρα. Όλες οι εκδηλώσεις έχουν ελεύθερη είσοδο και απευθύνονται σε φοιτητές, Πατρινούς και επισκέπτες.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/10

12:00 – 18:00

Συντονιστείτε με τον ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου Πατρών εκπέμπει ζωντανά από την σκηνή του Φεστιβάλ

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

12:00 – 14:00

Στο περίπτερο του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου πραγματοποιείται επίδειξη αθλημάτων (μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο κ.λπ.) με επί τόπου παιχνίδια!

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

16.00-21.00

Διεθνές Συνέδριο για τα 100 Χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή

Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

18:30

Προβολές ταινιών μικρού μήκους από το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

19:40

Ο Dj Zyrak δίνει τον τόνο

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

20:50

Έναρξη Φεστιβάλ – Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Χρήστος Μπούρας καλωσορίζει τους φοιτητές

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

21:00

Συναυλία 15-50

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

23:00 – 24:00

Κλείσιμο με τον Dj Zyrak

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

Από τις 12:00 μ.μ. έως τις 19:00 μ.μ. λάβετε μέρος στο Magic Bus Patras Tour. Στη διαδρομή των 12:00 (αφετηρία Πανεπιστημιούπολη – Πάρκο της Ειρήνης) μας ξεναγεί ο μουσειολόγος Ξενοφώντας Παπαευθυμίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/10

10:00-14:30

Διεθνές Συνέδριο για τα 100 Χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

11:00

Ξενάγηση μετά περιπάτου με τον μουσειολόγο Ξενοφώντα Παπαευθυμίου

Αφετηρία Πλατεία Γεωργίου (Timeline Πανεπιστημίου Πατρών)

12:00 Patra’s University Alumni: Success Stories

Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας

12:00 – 14:00

Στο περίπτερο του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου πραγματοποιείται επίδειξη αθλημάτων (μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο κ.λπ.) με επί τόπου παιχνίδια!

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

12:00 – 18:0

Συντονιστείτε με τον ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου Πατρών θα εκπέμπει ζωντανά από την σκηνή του Φεστιβάλ Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

16:00

Ραντεβού για υπαίθρια γιόγκα με την Ευτυχία Χριστοδουλοπούλου (TADASANA By Eftyxia) Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

20:00

Οι Nandra δίνουν τον τόνο

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

21:00

Συναυλία Locomondo

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

23:00 – 24:00

Κλείσιμο με τους Nandra

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

Από τις 12:00 μ.μ. έως τις 19:00 μ.μ. λάβετε μέρος στο Magic Bus Patras Tour.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/10

12:00 – 14:00

Στο περίπτερο του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου πραγματοποιείται επίδειξη αθλημάτων (μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο κ.λπ.) με επί τόπου παιχνίδια!

13:00

Ελάτε για pic nic στον ειδικά διαμορφωμένο με πουφ χώρο

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

18:30

Προβολές ταινιών μικρού μήκους από το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (Εκπρόσωπος του Φεστιβάλ θα χαιρετίσει αφιερώνοντας τις προβολές στη μνήμη του επί σειρά ετών καλλιτεχνικού διευθυντή του Αντώνη Παπαδόπουλου)

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

19:55

Κλήρωση για το ηλεκτρικό πατίνι

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

20:00 – 24:00 Το μεγάλο πάρτυ λήξης με τον Πάνο Μουζουράκη & τον DJ Romanos

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

Από τις 12:00 μ.μ. έως τις 19:00 μ.μ. λάβετε μέρος στο Magic Bus Patras Tour.

Η είσοδος είναι ελεύθερη

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στην Πανεπιστημιούπολη – Πάρκο της Ειρήνης (Είσοδος από Εράσμου)