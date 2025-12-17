Ξανά «μαζί» Μαντόνα και Γκάι Ρίτσι, η φωτογραφία με τον γιο τους

Εχουν περάσει δυο δεκαετίες από το πολύκροτο διαζύγιό τους, η Μαντόνα και ο Γκάι Ρίτσι και οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά, με σκοπό να στηρίξουν τον γιο τους, Ρόκο, στα εγκαίνια της έκθεσης με τίτλο «Talk is Cheap», που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο 25χρονος Ρόκο μοιράστηκε ένα σπάνιο στιγμιότυπο με τους γονείς του, τους οποίους ευχαρίστησε για την παρουσία τους.

«Είναι κατανοητό γιατί κάποιοι μπορεί να με κρίνουν και δεν τους κατηγορώ» έγραψε ο Rocco στη λεζάντα της ανάρτησης, προσθέτοντας: «Ωστόσο, είμαι υπερήφανος για το ποιος είμαι, αλλά ακόμη πιο υπερήφανος που έχω και τους δύο μου γονείς σε μία αίθουσα να με στηρίζουν. Τα έργα μιλούν από μόνα τους, γι’ αυτό και η έκθεση ονομάστηκε Talk Is Cheap».

«Η τέχνη φέρνει τους ανθρώπους κοντά», σχολίασε η Μαντόνα

«Η τέχνη έχει έναν μοναδικό τρόπο να φέρνει τους ανθρώπους κοντά, είτε βρίσκεσαι σε έναν κινηματογράφο βλέποντας μια ταινία, είτε σε ένα νυχτερινό κέντρο χορεύοντας με τους ρυθμούς της μουσικής, είτε σε μια έκθεση, συγκεντρωμένος μπροστά από έναν πίνακα. Η Τέχνη έχει έναν μαγικό τρόπο να εμπνέει την ανθρώπινη σύνδεση» ανέφερε η Μαντόνα στο προφίλ της στο Instagram.

«Σ’ ευχαριστώ Ρόκο που δημιούργησες αυτή την εμπειρία με αίμα, ιδρώτα και δάκρυα. “Talk is Cheap” («Εύκολο να το λες») – Πράγματι», συμπλήρωσε η τραγουδίστρια χωρίς να δημοσιεύσει την κοινή φωτογραφία της με τον Γκάι Ρίτσι.

Η εξομολόγηση της Μαντόνα: «Σκέφτηκα να αυτοκτονήσω»

Η Μαντόνα μίλησε πρόσφατα για τη δικαστική διαμάχη που είχε με τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι, το 2016, για την επιμέλεια του γιου τους, Ρόκο. Ο τότε 16χρονος Ρόκο είχε επιλέξει να εγκαταλείψει την περιοδεία της μητέρας του, «Rebel Heart», για να ζήσει με τον πατέρα του στο Λονδίνο. Η τραγουδίστρια περιέγραψε τον αγώνα της για την επιμέλεια ως τη μεγαλύτερη κρίση στη ζωή της.

«Ίσως η πιο επώδυνη στιγμή στη ζωή μου, όπου πραγματικά δεν μπορούσα να βρω διέξοδο, ήταν όταν πέρασα αυτή τη μάχη για την επιμέλεια του γιου μου. Αλλά κάποιος που προσπαθεί να μου πάρει το παιδί ήταν σαν να με σκότωνε. Έτσι το ένιωθα», εξομολογήθηκε η Μαντόνα μιλώντας στο podcast «On Purpose» με τον Τζέι Σέτι. «Ξάπλωνα στο πάτωμα του καμαρινιού μου και έκλαιγα. Πίστευα πραγματικά ότι ήταν το τέλος του κόσμου. Δεν το άντεχα, σκέφτηκα πραγματικά να αυτοκτονήσω», είχε προσθέσει η βασίλισσα της ποπ μουσικής, η οποία ήταν παντρεμένη με τον διάσημο σκηνοθέτη από το 2000 έως το 2008.

