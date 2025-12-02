Ξανακλείνουν οι αγρότες τα σύνορα στους Ευζώνους -Ενίσχυση του μπλόκου με πάνω από 150 τρακτέρ

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα οι αγρότες της Παιονίας επέστρεψαν στα σύνορα και στις 12:00 το μεσημέρι προχώρησαν σε νέο αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων, μπλοκάροντας την είσοδο προς την Ελλάδα και την έξοδο προς τη Βόρεια Μακεδονία. Περισσότερα από 150 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο, ενισχύοντας συνεχώς το μπλόκο.

Οι αγρότες του δήμου Παιονίας και των γύρω περιοχών επανήλθαν δυναμικά στα σύνορα, προχωρώντας σε νέο αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων. Από το μεσημέρι, η διέλευση έχει διακοπεί τόσο στο ρεύμα εισόδου προς τη χώρα όσο και σε αυτό της εξόδου προς τη Βόρεια Μακεδονία.

Η κινητοποίηση έρχεται λίγες ώρες μετά τον χθεσινό αποκλεισμό, όταν οι αγρότες αρχικά σταμάτησαν μόνο τα φορτηγά και στη συνέχεια έκλεισαν πλήρως το τελωνείο μέχρι τα μεσάνυχτα, οπότε και άρθηκε προσωρινά το μπλόκο.

Σήμερα, πάνω από 150 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα έχουν παραταχθεί στο σημείο, με τις δυνάμεις να αυξάνονται σταδιακά, εντείνοντας την πίεση στα σύνορα.

Παράλληλα, προβλήματα παραμένουν και στα διόδια των Μαλγάρων, όπου το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Αθήνα εξακολουθεί να είναι κλειστό. Στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

