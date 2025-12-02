Ξανακλείνουν οι αγρότες τα σύνορα στους Ευζώνους -Ενίσχυση του μπλόκου με πάνω από 150 τρακτέρ

Νέος αποκλεισμός στα σύνορα στους Ευζώνους από αγρότες της Παιονίας, που επανήλθαν το μεσημέρι με ισχυρές δυνάμεις και διέκοψαν τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο της χώρας. Σε ισχύ παραμένουν προβλήματα και στα Μάλγαρα.

Ξανακλείνουν οι αγρότες τα σύνορα στους Ευζώνους -Ενίσχυση του μπλόκου με πάνω από 150 τρακτέρ
02 Δεκ. 2025 14:10
Pelop News

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα οι αγρότες της Παιονίας επέστρεψαν στα σύνορα και στις 12:00 το μεσημέρι προχώρησαν σε νέο αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων, μπλοκάροντας την είσοδο προς την Ελλάδα και την έξοδο προς τη Βόρεια Μακεδονία. Περισσότερα από 150 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο, ενισχύοντας συνεχώς το μπλόκο.

Οι αγρότες του δήμου Παιονίας και των γύρω περιοχών επανήλθαν δυναμικά στα σύνορα, προχωρώντας σε νέο αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων. Από το μεσημέρι, η διέλευση έχει διακοπεί τόσο στο ρεύμα εισόδου προς τη χώρα όσο και σε αυτό της εξόδου προς τη Βόρεια Μακεδονία.

Η κινητοποίηση έρχεται λίγες ώρες μετά τον χθεσινό αποκλεισμό, όταν οι αγρότες αρχικά σταμάτησαν μόνο τα φορτηγά και στη συνέχεια έκλεισαν πλήρως το τελωνείο μέχρι τα μεσάνυχτα, οπότε και άρθηκε προσωρινά το μπλόκο.

Σήμερα, πάνω από 150 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα έχουν παραταχθεί στο σημείο, με τις δυνάμεις να αυξάνονται σταδιακά, εντείνοντας την πίεση στα σύνορα.

Παράλληλα, προβλήματα παραμένουν και στα διόδια των Μαλγάρων, όπου το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Αθήνα εξακολουθεί να είναι κλειστό. Στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:53 Στο πλευρό των παραγωγών ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος
14:52 Βρυξέλλες: Συνελήφθη η Φεντερίκα Μογκερίνι για έρευνα απάτης με κοινοτικά κονδύλια – Εφόδοι σε EEAS και Κολλέγιο της Ευρώπης
14:49 48ωρη απεργία ταξί: Κατασκήνωση έξω από το Υπουργείο Μεταφορών και προειδοποίηση για κλιμάκωση
14:45 Πήλιο: Πέθανε και το τελευταίο κουτάβι που είχε διασωθεί μετά την ρίψη σε γκρεμό
14:41 Ελευσίνα: 14χρονος συνελήφθη με κλεμμένο δίκυκλο μετά από καταδίωξη
14:38 Ζάκυνθος: Αλλοδαπός πιάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών – Είχε κοκαΐνη και κάνναβη
14:33 Παπαστεργίου: Νέο σύστημα καμερών με άμεση ειδοποίηση στον οδηγό και ψηφιακές κλήσεις
14:28 Κυψέλη: Συναγερμός για την εξαφάνιση του 13χρονου Μοχαμάντ Σινό – Ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
14:23 Πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής συνελήφθη για απόπειρα βιασμού σε αεροδρόμιο του Λονδίνου
14:22 Ανάβυσσος: Μοτοσικλέτα «καρφώθηκε» σε αυτοκίνητο και έμεινε όρθια – Το ασυνήθιστο τροχαίο που τράβηξε τα βλέμματα ΦΩΤΟ
14:15 Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε 16χρονο μετά από καταδίωξη – Στο αυτόφωρο και ο πατέρας του
14:10 Ξανακλείνουν οι αγρότες τα σύνορα στους Ευζώνους -Ενίσχυση του μπλόκου με πάνω από 150 τρακτέρ
14:08 Στο Αγρίνιο η ταφή του 24χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα – «Ασχολούμαι μόνο με τον άγγελό μου», λέει ο πατέρας του
14:04 Σύλληψη για διακίνηση ναρκωτικών στην Πάτρα: Κατασχέθηκαν ποσότητες κρυσταλλικής ουσίας, κάνναβης και LSD
14:00 Συμπληρώνεται ο χάρτης των Δικηγορικών Συλλόγων: Βγήκαν τα ΔΣ, μένουν οι πρόεδροι – Τα μέλη που εκλέγονται σε Πάτρα, Αιγιάλεια, Καλάβρυτα
13:54 Τρία άτομα τραυματίες μετά από πρόσκρουση σε κολόνα στην Πειραιώς ΦΩΤΟ
13:49 Αντιδράσεις στην Ιταλία: Έφτιαξαν παγοδρόμιο γύρω από το άγαλμα του Παβαρότι ΒΙΝΤΕΟ
13:46 Ελεύθερος με όρους ο 39χρονος ταξιτζής για το θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
13:42 Νέα φωτιά στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Λαζαρίδης καταγγέλλει «απειλές» από τη Λιακούλη
13:32 Πάτρα: Έγκυος εγκλωβίστηκε σε τροχαίο στην Παραλία – Συναγερμός για τον απεγκλωβισμό της ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ