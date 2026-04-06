«Ξέχασαν» να καταγράψουν το τρίποντο στο ΦΑ, που οι διαιτητές έδειξαν δίποντο, «έφαγαν» και τεχνική ποινή!

Πολλά έχουν συμβεί σε παιχνίδια, ειδικά όσο χαμηλώνουν οι κατηγορίες που σπάνια πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας. Όμως αυτό που συνέβη στην αναμέτρηση του Πυρσού με τον Κεφαλληνιακό για την 23η αγωνιστική της Α2 Κατηγορίας θα μνημονεύεται για καιρό. Συγκεκριμένα, τρία σχεδόν λεπτά πριν το τέλος της γ΄ περιόδου ο Παναγιώτης Σκάλτσας του Πυρσού με τρίποντο μείωσε σε 54-44.

Όμως ενώ περνούσαν τα δευτερόλεπτα το καλάθι δεν καταγράφονταν στον ηλεκτρονικό πίνακα του δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Παναγιά Αλεξιώτισσα, στο οποίο φιλοξενήθηκε η αναμέτρηση. Οι άνθρωποι του Πυρσού διαμαρτυρήθηκαν και ο βοηθός του προπονητή της ομάδας, Νίκου Σολωμού, Κώστας Λάμπης κατευθύνθηκε στη γραμματεία για να ζητήσει να καταγραφεί το καλάθι. Όμως αντί να βρει το δίκιο του χρεώθηκε με τεχνική ποινή.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η υπόδειξη της τεχνικής ποινής με το γράμμα του νόμου-κανονισμών ήταν σωστή. Βέβαια συνολικά 5 άνθρωποι, κυρίως οι τρεις που κάθονταν στο τραπέζι της γραμματείας δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους και το δικό τους λάθος τον πλήρωσε άδικα δύο φορές (τεχνική ποινή και το καλάθι που δεν μέτρησε) η ομάδα του Πυρσού με τους ανθρώπους τους να εκφράζουν δικαιολογημένα τα παράπονά τους προς όλους τους εμπλεκόμενους μετά τη λήξη του αγώνα καθώς τελικά δεν καταγράφηκε δίποντο, ούτε τρίποντο!

Μάλιστα ακούγοντας τα παράπονά τους ο ένας από τους διαιτητές έλεγε: «Θυμάμαι το καλάθι και δεν ήταν τρίποντο, για αυτό υπέδειξα με χαρακτηριστική χειρονομία να χρεωθεί ως δίποντο». Στην ερώτηση γιατί δεν επενέβη να χρεωθεί δίποντο, δεν μπόρεσε να δώσει απάντηση που θα ικανοποιούσε τους ανθρώπους του Πυρσού.

Ευτυχώς βέβαια που ο Κεφαλληνιακός νίκησε με το ευρύ 63-43 και δεν ήταν δυνατόν να τεθεί και δεν τέθηκε από τους ανθρώπους του Πυρσού, κάποιο θέμα για αλλοίωση αποτελέσματος. Έτσι δεν δόθηκε περαιτέρω συνέχεια.

