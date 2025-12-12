Ξεκάθαρη η Ζουγανέλη, μπράβο της! «Ακόμα και 0,1 πάνω από το όριο είναι πάνω από το όριο. Νόμος είναι Νόμος και ισχύει για όλους»

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη εντοπίστηκε να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ. Η καλλιτέχνιδα ξεκαθαρίζει πως «ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους» και ότι η ίδια είχε καταναλώσει ένα ποτήρι κρασί.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη οδηγούσε το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ

Ολα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν την τραγουδίστρια για έλεγχο, λίγο πριν τις τρεις τα ξημερώματα της 12ης Δεκεμβρίου.

Αφού της έκαναν αλκοτέστ, διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει ποσότητα 0,10 αλκοόλ. Είχε προηγηθεί και άλλη μέτρηση που έδειξε 0,15. Στα δίκυκλα το όριο είναι 0,10 που σημαίνει ότι η Ελεονώρα Ζουγανέλη ήταν πάνω από αυτό, με αποτέλεσμα να της αφαιρεθεί το δίπλωμα για έναν μήνα και να της επιβληθεί πρόστιμο 350 ευρώ.

Τι απαντά η τραγουδίστρια

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη τοποθετήθηκε σχετικά με το περιστατικό μέσα από μια ανάρτηση στoν προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το βράδυ της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου. Η τραγουδίστρια διευκρίνισε ότι πίνοντας ένα ποτήρι κρασί βρέθηκε πάνω από το επιτρεπτό όριο, ενώ τόνισε ότι ο νόμος δεν πρέπει να κάνει διακρίσεις.

Όπως έγραψε: «Τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα και είναι καλύτερα να τα μάθετε από εμένα. Για ένα ποτήρι κρασί, δεν θα οδηγήσω το μηχανάκι μου για τις επόμενες 30 ημέρες. Ακόμα και 0,1 πάνω από το όριο είναι πάνω από το όριο. Νόμος είναι Νόμος και ισχύει για όλους. Να είστε καλά και να προσέχετε! Καλές γιορτές!».

Δείτε την ανάρτησή της

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



