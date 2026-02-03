Ξεκαθαρίζει σιγά-σιγά το τοπίο στην Ευρωλίγκα

Και ενώ το τοπίο της νέας Ευρωλίγκα είναι ακόμα θολό ακόμα και για το πόσες ομάδες και αγώνες θα έχουμε την νέα περίοδο, με το ΝΒΑ Europe προ των πυλών, στο αγωνιστικό για φέτος τα πράγματα έχουν αρχίσει και ξεχωρίζουν. Και ενώ φυσικά δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι για κανέναν με κανέναν και φυσικά αν δεν παίξεις καλά χάνεις παντού!

Λίγες ώρες πριν την αποψινή (Τρίτη) αγωνιστική, τα δεδομένα έχουν ως εξής:

Η νίκη βόμβα της σχεδόν υπό διάλυση Παρτίζαν που έχασε 40π από τον Ολυμπιακό στο Βελιγράδι και αμέσως μετά με 100άρα νίκησε την πρώτη Χάποελ(!), αλλά και η παριζιάνικη βόμβα της μετριότατης φέτος Παρί με την φορμαρισμένη και στην τετράδα Ρεάλ την Τρίτη με 98-92, πιστοποιούν όλα αυτά. Και μετά ήρθε το νέο σοκ της μέχρι πρότεινος μόνης πρώτης Χάποελ, στο Ισραήλ μάλιστα από τη Μπάγερν (!) 64-79!¨Εχουμε όμως διανύσει ήδη τα 2/3 και μπαίνουμε στην τελική ευθεία στην μάχη για τα πλέι οφ. Και βασικά για την τετράδα και το πλεονέκτημα της έδρας. αλλά και για την εξάδα και την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ και την δεκάδα με τα πλέι ιν!

Η δεκάδα και τα πλέι ιν δείχνουν κλειδωμένα. Οι μεγάλες απογοητεύσεις Παρτίζαν και Εφές θα κάνουν ζημιές και το είδαμε ήδη αυτό, αλλά δεν προλαβαίνουν πλέι ιν. Και δύσκολα θα προλάβει και το Μιλάνο που έχει 6 ήττες στα 8 τελευταία και απέχει ήδη 3 νίκες από την 10η θέση!

Ανάλογα και η η αδύνατη εκτός Βίρτους με την δυνατή της έδρα. Το Ντουμπάι είναι πολύ σοφτ εκτός και παλεύει αλλά και αυτό δύσκολα. Η Μακάμπι ακόμα πιο πίσω. Πάμε στην δεκάδα όμως. Τα φαβορί σήμερα για το πλεονέκτημα της έδρας είναι η πρώτη Χάποελ που δεν τρομάζει όμως και φάνηκε αυτό που λέγαμε καιρό και στο Pelop Radio.

Ο Ολυμπιακός με τις 8 νίκες στα 9 τελευταία είναι πια στην ουσία στην κορυφή, όπως και η Φενέρ με την τρομερή φόρμα και την κορυφαία άμυνα. Αλλά και η Ρεάλ με το τρομερό βαθος και ποιότητα. Και εξαιρετικό ρόστερ και φέτος με πανέμπειρο προπονητή (Σκαριόλο) και μόλις μια ήττα στην Μαδρίτη (από ΠΑΟ!).

Από κοντά στην μάχη για την τετράδα θα είναι και η Μονακό του Σπανούλη αν και έχει και κακές στιγμές (πχ ήττες εντός από Αστέρα, Ζάλγκιρς), αλλά και οικονομικά ζητήματα.

Ο ΠΑΟ έχει χάσει έδαφος και κλειδί θα είναι και το ντέρμπι του Μάρτη στο Φάληρο και αν κάνει το μπαμ τελικά με την απόκτηση ΝΒΑερ άμεσα. Η Μπαρτσελόνα λόγω ονόματος και Πασκουάλ στον πάγκο θα παλέψει δυνατά σαφώς για να μπει στην τετράδα.

Και μετά μάχη για την σειρά κατάταξης αλλά δύσκολα θα χάσουν τα πλει ιν, η Βαλένθια που είναι η ευχάριστη έκπληξη, ο Ερυθρός Αστέρας έκανε τώρα τρία διπλά σερί και μεταξύ αυτών και στο Μονακό.

Και η Ζάλγκιρις με τα μεγάλα διπλά επίσης. Που κυνηγάνε αυτές οι τρεις ομάδες και την εξάδα σαφώς. Εκτίμηση για τις ομάδες μας;

Άνετα ο Ολυμπιακός στην τετράδα και ίσως και δυάδα. Ο ΠΑΟ λογικά στην εξάδα και ερωτηματικό το πλεονέκτημα έδρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



