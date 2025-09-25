Ξεκάθαρος ο Νίκος Ανδρουλάκης: «Καμία συγκυβέρνηση με ΝΔ – Πολιτική αλλαγή τώρα»

Σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό του κόμματος έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στο Open. Με αφορμή τις επικριτικές δηλώσεις στελεχών, όπως του Παύλου Γερουλάνου, της Άννας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα, κάλεσε σε σοβαρή αντιπολίτευση με επίκεντρο τις θέσεις και το πρόγραμμα.

Για τον χαρακτηρισμό του Παύλου Γερουλάνου περί «κολλημένης βελόνας», ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε: «Στη ΔΕΘ δεν υπήρξε τομέας που το ΠΑΣΟΚ να μην είχε συγκεκριμένη πρόταση. Το ότι δεν κουβεντιάζουμε αυτά δείχνει ότι κάποιες δηλώσεις είναι προς τη λάθος κατεύθυνση». Υπογράμμισε πως η συζήτηση πρέπει να αφορά τις προτάσεις του κόμματος και όχι την εσωστρέφεια.

Απαντώντας στην κριτική της Άννας Διαμαντοπούλου, τόνισε: «57 άνθρωποι χάθηκαν, 57 οικογένειες θρήνησαν. Χρειάζεται σεβασμός και προσπάθεια να αποκαλυφθεί η αλήθεια, χωρίς εργαλειοποίηση».

Σε ερώτηση για τον Χάρη Δούκα και το ζήτημα των συνεργασιών, επανέλαβε ότι «δεν υπάρχει σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ», ξεκαθαρίζοντας πως «στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να φύγει η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση, να νικήσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές και να εφαρμόσει το πρόγραμμά του».





Ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε και τις διεθνείς εξελίξεις, χαρακτηρίζοντας «διπλωματική αποτυχία και ερασιτεχνισμό» την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη–Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, σημειώνοντας ότι ο Τούρκος πρόεδρος «προχώρησε σε ακόμη μια παρέλαση προκλήσεων».

Τέλος, για την υπόθεση των Τεμπών ανέφερε πως «ο Πάνος Ρούτσι ζητάει κάτι πάρα πολύ εύλογο», ενώ για τις δηλώσεις της προέδρου του Αρείου Πάγου σχολίασε ότι «δουλειά του Αρείου Πάγου δεν είναι να κάνει πολιτικές τοποθετήσεις».





