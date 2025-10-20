Ξεκινά σήμερα ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, ποιες ώρες ισχύει

Σε ισχύ τίθενται από σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, τα μέτρα του Μικρού Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Τα μέτρα αποσκοπούν στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επιβάλλοντας εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους (μονά – ζυγά).

Όρια του Μικρού Δακτυλίου

Τα όρια του Μικρού Δακτυλίου καθορίζονται από τις εξής οδούς και λεωφόρους:

Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας.

Στις οδούς των ορίων, τα περιοριστικά μέτρα δεν εφαρμόζονται.

Ημέρες και ώρες εφαρμογής

Δευτέρα έως Πέμπτη: 07:00 – 20:00

07:00 – 20:00 Παρασκευή: 07:00 – 15:00

Τα μέτρα δεν ισχύουν τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες και τις ημέρες απεργίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55, παρ. 6, του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ποια οχήματα εξαιρούνται

Από τους περιορισμούς του Μικρού Δακτυλίου εξαιρούνται:

Αμιγώς ηλεκτρικά, υβριδικά, φυσικού αερίου και υγραερίου οχήματα .

. Οχήματα τεχνολογίας EURO 6 που εκπέμπουν λιγότερο από 120g CO₂/km (σύμφωνα με NEDC) και ταξινομήθηκαν έως 31/12/2020 .

που εκπέμπουν λιγότερο από (σύμφωνα με NEDC) και ταξινομήθηκαν έως . Οχήματα EURO 6 με εκπομπές κάτω από 145g CO₂/km (σύμφωνα με WLTP), ταξινομημένα από 1/1/2021 και μετά.

Οι ιδιοκτήτες των παραπάνω οχημάτων μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα κυκλοφορίας ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, είτε σε έντυπη είτε σε ψηφιακή μορφή.

Ειδικές άδειες και κάρτες κατοίκων

Οι μόνιμοι κάτοικοι εντός του Μικρού Δακτυλίου δικαιούνται ειδική κάρτα εισόδου-εξόδου, η οποία εκδίδεται από τον Δήμο Αθηναίων.

Για άλλες ειδικές κατηγορίες οχημάτων (επαγγελματικά, υπηρεσιακά, κ.ά.) οι άδειες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής (Θ. Δηλιγιάννη 24-26, Αθήνα).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00–14:00, με τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:

Άδεια κυκλοφορίας οχήματος Άδεια ικανότητας οδήγησης Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ Ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 210-5284142 ή μέσω e-mail στο daktylios@astynomia.gr.

