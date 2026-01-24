Ξεκίνησε η αναδάσωση στα καμμένα του Γηροκομειού – Την αρχή έκανε η ΝΕΠ

Από τις στάχτες στη ζωή! Η ελπίδα ξαναγεννιέται από σήμερα και για μια εβδομάδα με την αναδάσωση στο άλσος Γηροκομειού. Την αρχή έκανε η ΝΕΠ κι έπεται συνέχεια…

Ξεκίνησε η αναδάσωση στα καμμένα του Γηροκομειού - Την αρχή έκανε η ΝΕΠ Το άλσος Γηροκομειού γέμισε ζωή
24 Ιαν. 2026 11:05
Pelop News

Ξεκίνησε σήμερα η αναδάσωση στα καμμένα του άλσους Γηροκομείου υπό τον συντονισμό του Δασαρχείου της Πάτρας.

Τη δράση ξεκίνησε η ΝΕΠ, με τις πλαγιες να πλημμυρίζουν από μέλη της ομάδας, καθώς επίσης και από εθελοντές δασοπυροσβέστες και απλούς πολίτες.

Κι έπεται συνέχεια από το πρωί της Δευτέρας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γηροκομείου, τη “Liofyllo” και σχολεία της περιοχής.

Περισσότερα σε λίγο…

