Ξεκίνησε η αναδάσωση στα καμμένα του Γηροκομειού – Την αρχή έκανε η ΝΕΠ

Ξεκίνησε σήμερα η αναδάσωση στα καμμένα του άλσους Γηροκομείου υπό τον συντονισμό του Δασαρχείου της Πάτρας.

Τη δράση ξεκίνησε η ΝΕΠ, με τις πλαγιες να πλημμυρίζουν από μέλη της ομάδας, καθώς επίσης και από εθελοντές δασοπυροσβέστες και απλούς πολίτες.

Κι έπεται συνέχεια από το πρωί της Δευτέρας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γηροκομείου, τη “Liofyllo” και σχολεία της περιοχής.

