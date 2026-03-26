Ξεκίνησε η χιλιομετρική χρέωση στην Πατρών-Πύργου: Εκπτωση στα διόδια, όχι στην ασφάλεια

Το τραγικό δυστύχημα στα Τσουκαλεΐκα αποτελεί μία ακόμη υπενθύμιση ότι η επιλογή διαδρομής δεν είναι μόνο οικονομικό ζήτημα, αλλά πρωτίστως θέμα ασφαλείας. Την περασμένη Δευτέρα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών–Πύργου, στο ύψος των Τσουκαλεΐκων, σημειώθηκε πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων, από την οποία ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε έναν δρόμο που, όπως είχε ήδη επισημανθεί, έχει καταστεί εξαιρετικά επικίνδυνος λόγω της υπερφόρτωσης και των συνθηκών κυκλοφορίας.

Η επιλογή πολλών οδηγών να αποφεύγουν τον νέο αυτοκινητόδρομο λόγω των διοδίων, οδηγεί σε αυξημένη κυκλοφορία στην παλαιά εθνική οδό, στην οποία συνυπάρχουν βαρέα οχήματα, ΙΧ και πεζοί. Το αποτέλεσμα είναι ένα εκρηκτικό μείγμα, που επιβαρύνει την ασφάλεια και μετατρέπει την καθημερινότητα των κατοίκων σε διαρκή αγωνία.

Ωστόσο, μία σημαντική εξέλιξη ήρθε να αλλάξει τα δεδομένα και να προσφέρει μία ρεαλιστική εναλλακτική: η ενεργοποίηση της χιλιομετρικής χρέωσης στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου, με σταθμούς ήδη σε λειτουργία στην Κάτω Αχαΐα και στην Αμαλιάδα, ενώ έπονται και άλλοι.

Το νέο σύστημα επιτρέπει στους οδηγούς να πληρώνουν μόνο για την απόσταση που διανύουν, μέσω του πομποδέκτη OLYMPIA PASS. Πρόκειται για μία σημαντική αλλαγή, που μειώνει δραστικά το κόστος χρήσης του αυτοκινητοδρόμου, καταρρίπτοντας τον βασικό λόγο αποφυγής του από πολλούς οδηγούς.

Στη διαδρομή Μιντιλόγλι–Κάτω Αχαΐα, το αρχικό κόστος διοδίων μπορεί να μειωθεί έως και κατά 74%, φτάνοντας σε επίπεδα κάτω του ενός ευρώ ανά διέλευση. Αντίστοιχα, σημαντικές είναι οι μειώσεις και για επαγγελματικά οχήματα, γεγονός που καθιστά τον αυτοκινητόδρομο οικονομικά βιώσιμη επιλογή ακόμη και για επιχειρήσεις.

Πέρα από το οικονομικό όφελος, ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος προσφέρει σαφώς υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας. Διαχωρισμένα ρεύματα κυκλοφορίας, καλύτερη σήμανση, σύγχρονες υποδομές και ελεγχόμενη πρόσβαση που μειώνουν δραστικά την πιθανότητα ατυχημάτων σε σχέση με το παλαιό δίκτυο.

Παράλληλα, η μετακίνηση περισσότερων οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της παλαιάς εθνικής οδού, βελτιώνοντας τις συνθήκες για τους κατοίκους και μειώνοντας την έκθεσή τους σε κινδύνους.

Η υπηρεσία ενεργοποιείται με την απόκτηση του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, μέσω του οποίου καταγράφεται η είσοδος και η έξοδος του οχήματος από τον αυτοκινητόδρομο, και πραγματοποιείται αυτόματα η αντίστοιχη επιστροφή χρημάτων στον λογαριασμό του συνδρομητή.

Η απόκτηση του πομποδέκτη είναι δωρεάν και μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του www.olympiaodos.gr ή από τα Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών. Μέσω της εφαρμογής Olympia Odos mobile App οι οδηγοί μπορούν να φορτίζουν τον λογαριασμό τους, με όσο χρηματικό ποσό επιθυμούν και να διαχειρίζονται τον πομποδέκτη τους σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, μέσω του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS είναι διαθέσιμο συνδυαστικά και το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE για όσους κάνουν πολλές διαδρομές, το οποίο προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις από 15% έως και 60% για ΙΧ και ημιφορτηγά, ανάλογα με τη συχνότητα διελεύσεων από κάθε σταθμό διοδίων.

