Ξεκίνησε η δενδροφύτευση στη Γούναρη: Νέα εικόνα στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ

Η οδός Γούναρη μπαίνει σε φάση ανανέωσης, καθώς συνεργεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου ξεκίνησαν τη φύτευση νέων δέντρων, αντικαθιστώντας τα κομμένα ή φθαρμένα και εγκαθιστώντας σύγχρονο αρδευτικό σύστημα. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια αναβάθμισης του δημόσιου χώρου στο κέντρο της Πάτρας.

Η νέα δενδροφύτευση που πραγματοποιείται στην οδό Γούναρη αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής του Δήμου Πατρέων για την αναζωογόνηση του αστικού ιστού, με τη συμβολή εθελοντικών ομάδων και των δημοτικών υπηρεσιών.

Οι εργασίες ξεκίνησαν από το τμήμα της οδού μεταξύ Όθωνος Αμαλίας και πλατείας Ομονοίας, όπου φυτεύονται νέα δέντρα για να αντικαταστήσουν όσα είχαν κοπεί, ξεραθεί ή θεωρούνται επικίνδυνα λόγω ηλικίας ή ριζικού συστήματος.

Παράλληλα, θα τοποθετηθεί αυτόματο σύστημα ποτίσματος, ενώ τα παρτέρια θα εμπλουτιστούν με εποχιακά φυτά και άνθη, αλλάζοντας αισθητά την εικόνα του δρόμου.

Οι παρεμβάσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου συνδέονται με το ευρύτερο πλάνο αστικής αναβάθμισης, που περιλαμβάνει έργα σε κεντρικά σημεία της πόλης, όπως η πλατεία Πίνδου, το Θέατρο «Απόλλων» και το Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, δημιουργώντας έναν ενιαίο πυρήνα πολιτισμού και πρασίνου στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας.

