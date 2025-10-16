Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο της 14χρονης Γεωργίας μετά από επέμβαση γαστρικού δακτυλίου

Με την κατάθεση μαρτύρων ξεκίνησε σήμερα το πρωί, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών, η δίκη για τον θάνατο της 14χρονης Γεωργίας από την Επανομή Θεσσαλονίκης, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από χειρουργική επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου, τον Ιούνιο του 2021.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθεται ο γιατρός που πραγματοποίησε την επέμβαση, ο οποίος διώκεται – μεταξύ άλλων – για θανατηφόρα έκθεση.

Πρώτος μάρτυρας κατέθεσε ο πατέρας της 14χρονης, ιερέας στο επάγγελμα, ο οποίος, απευθυνόμενος στους δικαστές, ζήτησε με φωνή γεμάτη συγκίνηση «να απονεμηθεί δικαιοσύνη για το παιδί του».

Στον κατηγορούμενο γιατρό είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας, ανάμεσά τους και η απαγόρευση συμμετοχής σε χειρουργικές επεμβάσεις έως την εκδίκαση της υπόθεσης. Οι δικαστές έλαβαν την απόφαση αυτή λαμβάνοντας υπόψη δύο προηγούμενες καταδίκες του για παρόμοια περιστατικά μετά από ανάλογες επεμβάσεις – η μία εκ των οποίων είναι αμετάκλητη, ενώ η δεύτερη τελεσίδικη.

Πέρα από την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης, ο χειρουργός αντιμετωπίζει και δύο ακόμη κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος: πλαστογραφία και υπεξαγωγή εγγράφου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να πλαστογράφησε την υπογραφή της ανήλικης στο έγγραφο συναίνεσης για την επέμβαση, ενώ στην περίπτωση της υπεξαγωγής εγγράφου, κατηγορείται ότι απέκρυψε το βίντεο της χειρουργικής πράξης όταν αυτό ζητήθηκε από τους γονείς, στο πλαίσιο της νομικής διαδικασίας.

Η δίκη συνεχίζεται με την εξέταση νέων μαρτύρων τις επόμενες ημέρες, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση και ερωτήματα γύρω από τις ευθύνες και τα όρια της ιατρικής δεοντολογίας.

