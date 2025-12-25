Ξεκίνησε η μάχη κατά της παχυσαρκίας – Έγινε η αρχή με 30.000 ωφελούμενους

Η πρώτη μαζική αποστολή μηνυμάτων (SMS) προς τους δικαιούχους του δωρεάν Προγράμματος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων ξεκίνησε χθες και αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα.

Ειδικότερα υπολογίζεται ότι θα αποσταλούν μέχρι και σήμερα 13.000 μηνύματα προς τους ωφελούμενους, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Η αποστολή θα συνεχιστεί την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου και τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου με άλλα 17.000 μηνύματα.

Συνολικά το πρόγραμμα απευθύνεται σε 30.000 δικαιούχους και περιλαμβάνει δωρεάν ιατρική επίσκεψη, δωρεάν διατροφική συμβουλευτική και δωρεάν πρόσβαση.

«Η καταπολέμηση της παχυσαρκίας στους ενήλικες και στα παιδιά αποτελεί εθνικό στόχο» δήλωσε στην «Π» η αντιπεριφερειάρχης Υγείας Αννα Μαστοράκου. Η ίδια εξηγεί ότι: «Ολες οι σχετικές μελέτες έχουν δείξει ότι η νοσηρή παχυσαρκία αποτελεί αιτία για πολλά θέματα δημόσιας υγείας (μεταβολικό σύνδρομο, προδιάθεση για καρκίνο, καρδιαγγειακά νοσήματα κ.ά.). Επομένως πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας και, όπως υπαγορεύει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), να υιοθετήσουμε μία κουλτούρα ευεξίας. Κι αυτή έχει να κάνει με τη σωστή διατροφή, τη συστηματική άσκηση, την καλή ποιότητα ύπνου και την αναβάθμιση της ψυχικής υγείας».

Η κ. Μαστοράκου τονίζει ότι το πρόγραμμα «εστιάζει στη ριζική αντιμετώπιση της νοσηρής παχυσαρκίας. Η χρήση των φαρμάκων θα προκύψει αποκλειστικά μετά από μία διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Το επισημαίνω αυτό, διότι δεν θα αρχίσουν να μοιράζονται φάρμακα». Στο σημείο αυτό, η κ. Μαστοράκου αναφέρει ότι «εδώ υπάρχει και η ευθύνη του ιατρικού κόσμου. Και το σημειώνω αυτό, διότι πολλές φορές η πίεση από πολίτες είναι μεγάλη για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων αυτών. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα ελέγχονται ιατρικά, θα αξιολογείται η πορεία όλων των ενεργειών που προβλέπει το πρόγραμμα, όπως και των φαρμάκων».

Υπενθυμίζουμε ότι το Πρόγραμμα παρέχει ολιστική και δωρεάν φροντίδα σε άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία, με αυξημένο Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ άνω του 40 ή ΔΜΣ 37-40 και σχετικές συννοσηρότητες).Περιλαμβάνει δωρεάν ιατρική επίσκεψη σε συμβεβλημένη δημόσια δομή και δωρεάν παροχή διατροφικής συμβουλευτικής, συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής και επαναληπτική ιατρική επίσκεψη για την παρακολούθηση της πορείας, με στόχο τη σταδιακή απώλεια βάρους, την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών και τη μακροχρόνια διαχείριση του βάρους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόληψη σοβαρών καρδιαγγειακών επιπλοκών.

Οι δικαιούχοι που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση λαμβάνουν το παραπεμπτικό τους ηλεκτρονικά, ενώ όσοι δεν την έχουν ενεργοποιήσει μπορούν να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενισχύοντας την εθνική στρατηγική πρόληψης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



