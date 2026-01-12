Ξεκίνησε η μάχη κατά της παχυσαρκίας – Οι πρώτοι ασθενείς παρέλαβαν τα δωρεάν φάρμακα

Τα δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία χορηγούνται ήδη από περισσότερα από 5.000 φαρμακεία σε όλη τη χώρα στους πρώτους δικαιούχους του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ».

Μετά την αποστολή από το υπουργείο Υγείας περίπου 30.000 ενημερωτικών SMS σε πολίτες που εντάχθηκαν στη δράση, οι δικαιούχοι μπορούν να προγραμματίσουν ραντεβού σε δημόσια Μονάδα Υγείας, όπου υποβάλλονται στον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο. Το αρχικό παραπεμπτικό έχει διάρκεια ισχύος 60 ημερών, ενώ τα επόμενα 45 ημερών.

Οπως επισημαίνουν οι φαρμακοποιοί, για όσους εντάσσονται στο πρόγραμμα για την παχυσαρκία, η σωστή ενημέρωση και η υπεύθυνη χρήση των φαρμάκων είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για την ασφάλεια όσο και για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιστημονική Ομάδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου έχει εκπονήσει έναν αναλυτικό οδηγό με κατευθυντήριες οδηγίες προς τους ασθενείς. Τα βασικά σημεία του οδηγού περιλαμβάνουν ενότητες όπως:

Η θεραπεία δεν λειτουργεί μόνη της

Τα φάρμακα τύπου GLP-1 βοηθούν στη μείωση της όρεξης και στο αίσθημα κορεσμού, όμως τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν συνδυάζονται με ισορροπημένη διατροφή μειωμένων θερμίδων και τακτική σωματική δραστηριότητα. Οπως τονίζουν οι φαρμακοποιοί, πρόκειται για υποστηρικτική αγωγή και όχι για αυτόνομη λύση.

Διατροφή με απλά και καθημερινά βήματα

Η υιοθέτηση πιο υγιεινών διατροφικών συνηθειών είναι βασική προϋπόθεση επιτυχίας. Συνιστάται η επιλογή τροφών αργής πέψης, όπως βρώμη και γλυκοπατάτα, άπαχων πρωτεϊνών και «καλών» λιπαρών, όπως το ελαιόλαδο και το αβοκάντο.

Τα μικρότερα και συχνότερα γεύματα βοηθούν στον καλύτερο έλεγχο της όρεξης, ενώ η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης και φυτικών ινών ενισχύει τον κορεσμό και συμβάλλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η σωστή ενυδάτωση, με καθημερινή κατανάλωση νερού και τροφών πλούσιων σε υγρά, όπως φρούτα και λαχανικά.

Πώς αντιμετωπίζονται οι συχνές παρενέργειες

Κατά τη διάρκεια της αγωγής ενδέχεται να εμφανιστούν ήπιες παρενέργειες, όπως ναυτία, δυσκοιλιότητα ή καούρα. Οι φαρμακοποιοί συστήνουν αποφυγή λιπαρών και επεξεργασμένων τροφίμων, κατανάλωση απλών γευμάτων και προσεκτική αύξηση φυτικών ινών και υγρών. Σε περίπτωση που τα συμπτώματα επιμένουν, η επικοινωνία με τον γιατρό είναι απαραίτητη.

Κίνηση που ταιριάζει στην καθημερινότητα

Η άσκηση δεν χρειάζεται να είναι εξαντλητική. Το περπάτημα, η γιόγκα ή ήπια προγράμματα ενδυνάμωσης μπορούν να υποστηρίξουν την απώλεια βάρους και να βελτιώσουν τη συνολική υγεία, αρκεί να αποτελούν μια δραστηριότητα που μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα.

