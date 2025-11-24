Ξεκίνησε η πίστωση των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους: Σε λειτουργία η πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, δείτε αν τη δικαιούστε

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους άνω των 65 ετών άρχισε να πιστώνεται σήμερα, ενώ άνοιξε και η ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ για τον έλεγχο δικαιώματος.

24 Νοέ. 2025 12:35
Pelop News

Από το πρωί της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου ξεκίνησε η καταβολή της ενίσχυσης των 250 ευρώ σε ευάλωτους χαμηλοσυνταξιούχους, όπως είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός. Παράλληλα τέθηκε σε λειτουργία η ειδική πλατφόρμα στον e-ΕΦΚΑ, όπου οι πολίτες μπορούν να διαπιστώσουν αν είναι δικαιούχοι βάσει των εισοδηματικών, περιουσιακών και ηλικιακών κριτηρίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Φορέα, 1.241.361 συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο, με το συνολικό δημοσιονομικό κόστος να ανέρχεται στα 310,3 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, 1.402.841 άτομα θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ,

δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ,

συνταξιούχοι του Μικρού Δημοσίου.

Πώς βλέπω αν δικαιούμαι την ενίσχυση των 250 ευρώ

Οι συνταξιούχοι μπορούν να ενημερωθούν εξατομικευμένα για το αν πληρούν τις προϋποθέσεις μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ.
Η διαδρομή είναι:

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Συνταξιούχοι → Έλεγχος δικαιώματος ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (άρθρο 72 του Ν. 5217/2025).

Η πρόσβαση απαιτεί είσοδο με κωδικούς Taxisnet, εξασφαλίζοντας την ταυτοποίηση και την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Σε σχετική ανακοίνωσή του, ο e-ΕΦΚΑ τονίζει ότι παραμένει προσηλωμένος στην έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών και στη διαφανή, απρόσκοπτη διαδικασία παροχής κοινωνικής προστασίας.

