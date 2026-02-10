Ξεκίνησε το πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: Δωρεάν έλεγχος και θεραπευτική υποστήριξη για την παχυσαρκία

Η παχυσαρκία αναγνωρίζεται ως ένας από τους βασικούς τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου για καρδιομεταβολικές και καρδιαγγειακές παθήσεις. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιείται το πρόγραμμα δημόσιας υγείας «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγείας, με στόχο την έγκαιρη πρόληψη και την οργανωμένη αντιμετώπιση της νόσου.

Μέσω ενιαίου συστήματος παραπομπών και καταγραφής, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε προληπτικές εξετάσεις και, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, να λάβουν ολοκληρωμένη υποστήριξη που περιλαμβάνει ιατρική παρακολούθηση, διατροφική καθοδήγηση και –σε επιλεγμένες περιπτώσεις– δωρεάν φαρμακευτική αγωγή.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα μέσω εξειδικευμένων πανεπιστημιακών κλινικών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Λαϊκόν», στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν» και στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», όπου λειτουργούν αντίστοιχα ιατρεία με εξειδίκευση στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άνδρες και γυναίκες ηλικίας 30 έως 70 ετών που εντάσσονται στον προληπτικό έλεγχο καρδιαγγειακού κινδύνου και πληρούν συγκεκριμένα ιατρικά κριτήρια, όπως πολύ υψηλός δείκτης μάζας σώματος ή συνύπαρξη σχετιζόμενων νοσημάτων, μεταξύ των οποίων σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, υπέρταση, στεφανιαία νόσος, υπνική άπνοια και άλλα χρόνια προβλήματα υγείας.

Η δωρεάν φαρμακευτική αγωγή προβλέπεται μόνο για όσους έχουν ολοκληρώσει τον απαιτούμενο προληπτικό έλεγχο και έχουν λάβει επίσημη ειδοποίηση παραπομπής σε δημόσια δομή. Στη συνέχεια ακολουθεί ραντεβού σε εξειδικευμένο ιατρείο, όπου γίνεται κλινική αξιολόγηση, επιβεβαίωση των κριτηρίων, καθορισμός θεραπευτικού πλάνου και τακτική παρακολούθηση της πορείας του ασθενούς.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη συστηματική πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη βελτίωση της υγείας των πολιτών μέσω συντονισμένης συνεργασίας κρατικών φορέων και επιστημονικής κοινότητας.

