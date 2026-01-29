Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες του 22ου συνεδρίου του ΚΚΕ

Οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου ξεκινούν στις 9 π.μ. στον Περισσό με εισήγηση Κουτσούμπα

Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες του 22ου συνεδρίου του ΚΚΕ
29 Ιαν. 2026 9:29
Pelop News

Οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ ξεκινούν σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026. Το σύνθημα του Συνεδρίου είναι: «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας, για τον Σοσιαλισμό!».

Το 22ο Συνέδριο αποτελεί την κορύφωση μιας μακράς προετοιμασίας που ξεκίνησε με τη δημοσίευση των Θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής και τη διακίνησή τους σε δεκάδες χιλιάδες μέλη, φίλους και οπαδούς του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Ακολούθησε εκτεταμένη προσυνεδριακή διαδικασία, που ολοκληρώθηκε με τις Συνδιασκέψεις των Επιτροπών Περιοχής και την εκλογή των συνέδρων που θα συμμετάσχουν.

Μετά την εναρκτήρια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη στο κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου, οι κύριες εργασίες του Συνεδρίου μεταφέρονται σήμερα στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στον Περισσό.

Το πρόγραμμα της Πέμπτης ξεκινά στις 9:00 π.μ. με την εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής προς τους συνέδρους, την οποία θα παρουσιάσει ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Θα ακολουθήσουν:

  • οι ομιλίες των συνέδρων
  • η συζήτηση επί της εισήγησης και των Θέσεων
  • η διαμόρφωση και η ψήφιση της απόφασης του 22ου Συνεδρίου

Το Συνέδριο θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου με την εκλογή των νέων μελών της Κεντρικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου του Κόμματος.

