Ξεκινούν σήμερα οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ ενόψει εορτών

22 Δεκ. 2025 8:24
Το υπουργείο Εργασίας δημοσιοποίησε το πρόγραμμα καταβολών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ για την περίοδο από τις 22 έως τις 24 Δεκεμβρίου 2025, με συνολικό ποσό που ανέρχεται σε 1.211.449.062,68 ευρώ προς 1.757.219 δικαιούχους.

Από τον e-ΕΦΚΑ προβλέπονται οι ακόλουθες καταβολές:

  • Στις 22 Δεκεμβρίου: 1.135.042.864,65 ευρώ σε 1.680.579 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιανουαρίου 2026.
  • Στις 23 Δεκεμβρίου: 16.326.198,03 ευρώ σε 34.460 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχημάτων και έξοδα κηδείας.
  • Από 22 έως 24 Δεκεμβρίου: 28.500.000 ευρώ σε 1.350 δικαιούχους για εφάπαξ παροχές.
  • Στις 24 Δεκεμβρίου: 3.050.000 ευρώ σε 8.200 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων Ιανουαρίου 2026 (ν. 4778/2021).
  • Στις 24 Δεκεμβρίου: 3.000.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) θα καταβληθούν:

  • 10.000.000 ευρώ σε 16.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και συναφείς παροχές.
  • 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
  • 500.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 30.000 ευρώ σε 50 φορείς για εισφορές προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Οι πληρωμές αυτές εντάσσονται στις τακτικές καταβολές των δύο οργανισμών.

