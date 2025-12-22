Ξεκινούν σήμερα οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ ενόψει εορτών

Το υπουργείο Εργασίας δημοσιοποίησε το πρόγραμμα καταβολών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ για την περίοδο από τις 22 έως τις 24 Δεκεμβρίου 2025, με συνολικό ποσό που ανέρχεται σε 1.211.449.062,68 ευρώ προς 1.757.219 δικαιούχους.

Από τον e-ΕΦΚΑ προβλέπονται οι ακόλουθες καταβολές:

Στις 22 Δεκεμβρίου: 1.135.042.864,65 ευρώ σε 1.680.579 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιανουαρίου 2026.

Στις 23 Δεκεμβρίου: 16.326.198,03 ευρώ σε 34.460 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχημάτων και έξοδα κηδείας.

Από 22 έως 24 Δεκεμβρίου: 28.500.000 ευρώ σε 1.350 δικαιούχους για εφάπαξ παροχές.

Στις 24 Δεκεμβρίου: 3.050.000 ευρώ σε 8.200 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων Ιανουαρίου 2026 (ν. 4778/2021).

Στις 24 Δεκεμβρίου: 3.000.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) θα καταβληθούν:

10.000.000 ευρώ σε 16.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και συναφείς παροχές.

15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

500.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

30.000 ευρώ σε 50 φορείς για εισφορές προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Οι πληρωμές αυτές εντάσσονται στις τακτικές καταβολές των δύο οργανισμών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



