Ξεσηκωμός για τον Διαβήτη: Πανελλαδική κινητοποίηση της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ κατά της απόφασης του ΕΟΠΥΥ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Σακχαρώδη Διαβήτη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ξεκίνησε πανελλαδική συλλογή υπογραφών, αντιδρώντας στην απόφαση του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείου Υγείας για τη διακοπή συνταγογράφησης ταινιών μέτρησης γλυκόζης στους χρήστες συστημάτων καταγραφής.

Ξεσηκωμός για τον Διαβήτη: Πανελλαδική κινητοποίηση της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ κατά της απόφασης του ΕΟΠΥΥ
15 Νοέ. 2025 23:00
Pelop News

Μαζική συγκέντρωση υπογραφών σε όλη τη χώρα ξεκίνησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), διαμαρτυρόμενη για την αντιεπιστημονική -όπως τη χαρακτηρίζει- απόφαση του ΕΟΠΥΥ, η οποία, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Υγείας, διακόπτει τη συνταγογράφηση ταινιών μέτρησης γλυκόζης για όσους χρησιμοποιούν συστήματα συνεχούς καταγραφής (CGM).

Με σύνθημα «Δικαίωση στον Διαβήτη! Η Φωνή μας μετράει!», η Ομοσπονδία καλεί πολίτες και φορείς να στηρίξουν το αίτημα για την άμεση αναθεώρηση της απόφασης, επισημαίνοντας πως η εφαρμογή της εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και 2.
Τα αιτήματα της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ

Στο υπόμνημα που θα κατατεθεί απευθείας στον Πρωθυπουργό, η Ομοσπονδία ζητά:

  • Τροποποίηση του ΦΕΚ Β’5395/09-10-2025 και αποζημίωση ενός κουτιού ταινιών μέτρησης γλυκόζης για όλους τους χρήστες CGM.
  • Ένταξη των συστημάτων καταγραφής γλυκόζης για τους ινσουλινοθεραπευόμενους ασθενείς με Διαβήτη τύπου 2.
  • Άρση της πενταετούς δέσμευσης που περιορίζει τη χρήση συμβατικών αντλιών ινσουλίνης.
  • Θεσμοθετημένη συμμετοχή της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με Διαβήτη.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι τα μέτρα αυτά, αν δεν ανακληθούν, θα οδηγήσουν σε επιπλοκές ανυπολόγιστου κόστους τόσο για τους ασθενείς όσο και για το σύστημα υγείας.

«Σήμερα ο Διαβήτης, αύριο κάτι άλλο»

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ καλεί όλους τους πολίτες να ενώσουν τη φωνή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συλλογής υπογραφών που βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα της, τονίζοντας:

«Σήμερα είναι στο κέντρο του τυφώνα ο Διαβήτης, αύριο θα είναι κάτι άλλο! Ας μη το αφήσουμε να συμβεί! Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε!»

Για την ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ

Ιδρυμένη το 1997, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειονότητα των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη στην Ελλάδα, με 28 πρωτοβάθμια σωματεία και συλλόγους. Είναι μέλος της ΕΣΑμεΑ και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη (IDF) και συνεχίζει να διεκδικεί ενημέρωση, πρόληψη και σεβασμό στα δικαιώματα των ασθενών.

