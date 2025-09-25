Ξέσπασε φωτιά στο Αριοχώρι Καλαμάτας

Νέα φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σήμερα (25/9/2025) στο Αριοχώρι Καλαμάτας. Η φωτιά καίει καλάμια.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 29 πυροσβέστες με 9 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ, ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

