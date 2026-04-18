Η Χριστίνα Μπόμπα μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τα social media και για το πώς αυτή άλλαξε μετά τη γέννηση των παιδιών της, αποκαλύπτοντας ότι ένιωσε την ανάγκη να απομακρυνθεί προσωρινά από το Instagram και να προστατεύσει περισσότερο την ιδιωτικότητά της.

Στη συνέντευξή της στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», το βράδυ της Παρασκευής 17 Απριλίου, η Χριστίνα Μπόμπα εξήγησε ότι η ζωή που προβάλλεται στα social media απέχει αρκετά από την πραγματικότητα, ενώ παραδέχθηκε πως η μητρότητα άλλαξε και τη δική της στάση απέναντι στην έκθεση.

Όπως είπε, πριν αποκτήσει παιδιά είχε διαφορετικό προσανατολισμό στο περιεχόμενο που ανέβαζε, με ταξίδια, wellness στιγμές και μια πιο εξωστρεφή επικοινωνία με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους. Μετά, όμως, όπως ανέφερε, ένιωσε την ανάγκη να κάνει ένα digital detox και να σταματήσει για λίγο να μοιράζεται προσωπικές στιγμές.

«Απέχει πολύ η ζωή μας από αυτή που δείχνουμε στα social media. Αλλά στην περίπτωσή μου κιόλας, άλλαξαν και τελείως τα social όταν γέννησα. Εγώ τα άλλαξα δηλαδή. Για μένα ήταν άλλο πριν και άλλο μετά», είπε αρχικά.

Η Χριστίνα Μπόμπα και η απομάκρυνση από το Instagram

Η Χριστίνα Μπόμπα περιέγραψε ότι μετά τη γέννηση των παιδιών της έκλεισε για ένα διάστημα το Instagram, καθώς τη διακατείχε η ανάγκη να κρατήσει για τον εαυτό της τις στιγμές της νέας καθημερινότητας.

Όπως εξήγησε, η απόφασή της αυτή δεν έγινε δεκτή μόνο με κατανόηση, αφού δέχθηκε ξανά επικρίσεις. «Μετά τα παιδιά έκανα digital detox και με κράξανε πάλι όλοι. Το έκλεισα το Instagram για ένα διάστημα. Δεν ήθελα… Με έπιασε μια ιδιωτικότητα, ένα “δεν θέλω να μοιράζομαι τίποτα” για ένα διάστημα, ένα “δεν θέλω να χάσω τη στιγμή” και άρχισα να επικοινωνώ λίγο διαφορετικά με τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια έδωσε έτσι το στίγμα μιας νέας σχέσης με τα social media, πιο προσεκτικής και πιο επιλεκτικής, στην οποία η προσωπική ζωή δεν έχει την ίδια έκταση που είχε στο παρελθόν.

Πώς άλλαξε η επικοινωνία της μετά τη μητρότητα

Η Χριστίνα Μπόμπα παραδέχθηκε ότι μετά τη γέννηση των παιδιών της άλλαξε συνολικά και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται δημόσια. Όπως είπε, εξακολουθούν να υπάρχουν φωτογραφίσεις, εμπορικές συνεργασίες και επαγγελματικά πρότζεκτ που αγαπά, όμως το περιεχόμενο που μοιράζεται πλέον έχει διαφορετικό χαρακτήρα.

Σημείωσε ακόμη ότι σήμερα προσπαθεί να διαχωρίζει περισσότερο την επαγγελματική εικόνα από τις αυθεντικές στιγμές της καθημερινότητάς της. Έτσι, όπως εξήγησε, σε μια φωτογράφιση μπορεί να εμφανίζεται απόλυτα προσεγμένη, επειδή αυτό αποτελεί κομμάτι της δουλειάς της, ενώ στις εικόνες από την πραγματική της ζωή επιλέγει να δείχνει τον εαυτό της όπως είναι.

Η τοποθέτησή της ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη συζήτηση γύρω από τα όρια της έκθεσης στα social media, ειδικά όταν στη μέση βρίσκεται η οικογενειακή ζωή και η μητρότητα. Για την ίδια, η ισορροπία αυτή φαίνεται πως βρέθηκε μέσα από μια πιο ώριμη και διαφορετική σχέση με το κοινό της.

