Ξύλο έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης μετά από αναβολή δίκης – Επίθεση σε 62χρονο για υπόθεση παράσυρσης ανηλίκου ΒΙΝΤΕΟ

Επεισόδιο έντασης εκτυλίχθηκε έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, αμέσως μετά την αναβολή δίκης που αφορούσε υπόθεση παράσυρσης ανήλικου παιδιού από δίκυκλο. Δύο άνδρες ενεπλάκησαν σε έντονη συμπλοκή, με περαστικούς και έναν αστυνομικό εκτός υπηρεσίας να σπεύδουν για να τους χωρίσουν.

Η υπόθεση εκδικαζόταν στο Δ’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο και αφορά τροχαίο περιστατικό του 2022 στην οδό Παπαναστασίου, όπου περίπου 10χρονο παιδί παρασύρθηκε από δίκυκλο. Μετά από μήνυση των γονέων του παιδιού σε βάρος 62χρονου, η δίκη αναβλήθηκε και προσδιορίστηκε εκ νέου για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Μετά την ανακοίνωση της αναβολής, ο πατέρας του ανηλίκου φέρεται να επιτέθηκε στον 62χρονο έξω από το δικαστικό μέγαρο. Σύμφωνα με οπτικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε, ο άνδρας έριξε τον 62χρονο στο έδαφος και συνέχισε να τον χτυπά.

Η ένταση εκτονώθηκε με την παρέμβαση αστυνομικού που υπηρετούσε στο δικαστικό μέγαρο και είχε μόλις ολοκληρώσει τη βάρδιά του, καθώς και δικαστικού υπαλλήλου. Ο 62χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, χωρίς να προκύπτουν σοβαροί τραυματισμοί.

Από την πλευρά του 62χρονου αναφέρεται ότι προηγήθηκε διαφωνία για πιθανό εξωδικαστικό συμβιβασμό, καθώς, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η οικογένεια του παιδιού ζήτησε χρηματική αποζημίωση, την οποία ο ίδιος αρνήθηκε, γεγονός που –κατά την ίδια εκδοχή– οδήγησε στην ένταση.

